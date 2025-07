Mit, i Commissari straordinari portuali assumono poteri Comitati di gestione

Provvedimento necessario al fine di garantire continuità gestionale e operativa negli scali strategici per l’economia del Paese

Con una serie di Decreti firmati dal vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i Commissari straordinari di diverse Autorità di Sistema Portuale assumono ufficialmente anche i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti ai rispettivi Comitati di gestione, ormai scaduti.

Si tratta delle AdSP Mar Ionio (porto di Taranto); dell’AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (porto di Ravenna); dell’AdSP del Mar Ligure Orientale (porti di La Spezia e Marina di Carrara); dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale (porti di Livorno, Piombino, Portoferraio).

“Il provvedimento – spiega il Ministero – si e’ reso necessario per evitare situazioni di stallo decisionale e garantire la continuità amministrativa degli Enti, nelle more della ricostituzione degli organi ordinari di vertice. Il Ministero ha agito su parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato, richiesto dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità, che ha evidenziato l’urgenza di conferire poteri sostitutivi ai Commissari”.

Sempre ieri, in ambito ‘Opere pubbliche’, si è insediato presso il MIT l’Osservatorio sui Commissariamenti infrastrutturali – previsto dal Decreto-legge 89/2024 – con il compito di monitorare e coordinare l’attività dei Commissari Straordinari di Governo per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali strategici e prioritari, già individuati dal Decreto “Sblocca Cantieri” e da altre specifiche disposizioni di legge.

Al momento dell’insediamento ricadono nella competenza dell’Osservatorio ben 135 opere, delle quali 115 ex art. 4 del decreto “Sblocca cantieri”, altre 12 che discendono da ulteriori disposizioni normative e riepilogate nell’Allegato 1 allo stesso Decreto, e 8 opere individuate nell’Allegato 1 al D.lgs. 101/2023 che riguardano reti transeuropee di trasporti TEN-T.

L’organismo si compone di nove componenti che operano sotto il coordinamento del Consigliere del Ministro, Francesco Paolo Tronca, già Prefetto di Milano e Commissario straordinario di Roma Capitale.

Il Ministro Salvini, intervenuto all’insediamento, ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro a tutti i componenti dell’Osservatorio anche e soprattutto in ragione dell’importantissimo incarico di monitoraggio e coordinamento nella realizzazione delle opere pubbliche, vitali per l’economia del Paese e per la qualità della vita di tutti i cittadini.

Abele Carruezzo

(L’Osservatorio Commissariamenti infrastrutturali sulle opere pubbliche; foto courtesy Mit)