Pubblicato il Decreto Interministeriale che individua le “aree demaniali marittime idonee allo sviluppo di hub cantieristici offshore”

Roma. Con questo Decreto, il Governo Meloni promuove la strategia sempre più sostenibile nello sviluppare il settore delle energie rinnovabili marine.

Ne avevamo dato notizia sui fondi del MIT per i siti scelti (Il Nautilus, 05.07.2025) per interventi infrastrutturali previsti che riguardano impianti eolici galleggianti.

Il Decreto Interministeriale, nel rafforzare la filiera industriale nazionale passando dagli scali portuali, nel caso specifico Augusta e Taranto, autorizza anche i progetti per gli altri due porti selezionati positivamente e cioè Brindisi e Civitavecchia.

Si tratta di interventi infrastrutturali previsti che riguardano ammodernamenti, dragaggi e adeguamenti di banchine, permetteranno lo sviluppo di attività fondamentali come produzione, assemblaggio e varo di componenti per impianti eolici galleggianti.

Per le aree demaniali pertinenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in Brindisi sono individuati i seguenti interventi infrastrutturali: – adeguamento strutturale della pavimentazione dei piazzali della Colmata di Capo Bianco (Ex British Gas) incluso approfondimento dei fondali; – messa in pristino delle superfici esistenti del Molo Enel – Costa Morena; – realizzazione della cassa di colmata (I fase) e successivo riempimento, consolidamento, degli impianti e della pavimentazione finale (II Fase) dell’Ampliamento Colmata di Capo Bianco, incluso approfondimento dei fondali; bonifica, demolizioni manufatti esistenti, realizzazione di impianti, pavimentazioni in calcestruzzo armato, magazzini, viabilità ed aree a verde dell’Area retroportuale di Capo Bianco.

Per le aree demaniali pertinenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale in Civitavecchia sono individuati i seguenti interventi infrastrutturali: – il banchinamento di riva in cassoni cellulari; – il banchinamento del molo di sopraflutto in cassoni cellulari; – l’escavo dello specchio acqueo alle batimetrie previste e il riutilizzo del materiale d’escavo; – interventi di addensamento e consolidamento dei piazzali; – interventi finali di urbanizzazione primaria dei piazzali e di allestimento delle aree di cantiere; – interventi di realizzazione dei capannoni, degli edifici direzionali e delle piste di prefabbricazione; – realizzazione del fascio binari a servizio del cantiere e sua connessione al fascio appoggio portuale.

Per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si tratta di disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

Sono misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare e in particolare di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Importante è stata la visione strategica e lungimirante del Prof. Ugo Patroni Griffi, past-presidente dell’AdSPMAM, che unitamente alla collaborazione dello staff portuale e dei rappresentanti governativi, ha operato nella direzione della candidatura del porto di Brindisi ad hub energetico per la produzione di energia eolica in mare.

Ricordiamo che le candidature dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Civitavecchia), dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Brindisi), dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (Augusta) e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (Taranto) hanno ottenuto una valutazione positiva.

Il decreto cita anche gli interventi per i porti di Augusta e di Taranto.

Abele Carruezzo

*Per una maggiore comprensione si allega il D.I.