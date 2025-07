Il Decreto Infrastrutture e gli ultimi emendamenti approvati

Il decreto infrastrutture è atteso oggi in Aula alla Camera, dopo il via libera delle Commissioni Ambiente e Trasporti di Montecitorio. Decarbonizzazione del settore trasporti nel Porto di Brindisi

Roma. Probabilmente sul testo verrà posta la fiducia dal Governo, dopo le polemiche delle opposizioni che hanno lasciato i lavori delle Commissioni criticando l’Esecutivo e la maggioranza sulla girandola di emendamenti su temi sensibili.

Sul caso Genoa Port Terminal, i Parlamentari della Lega hanno riformulato il testo del loro emendamento. Rispetto al dettato originario, l’emendamento stabilisce ancora che la funzione caratterizzante dei singoli terminal si debba d’ora innanzi intendere riferita agli ambiti complessivi disegnati dal locale Piano Regolatore Portuale e non a quella indicata dalla singola concessione.

Il nuovo testo aggiunge che ciò non si applica “nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore” (caso della concessione del Genoa Port Terminal nel porto di Genova).

Il voto dell’emendamento riformulato è stato accompagnato da una notevole bagarre, con l’opposizione ha votato contro ed è poi uscita dall’aula.

Sono moltissime le novità con le quali il decreto ‘infrastrutture’ giunge in aula: rinvio del blocco dei diesel Euro 5; norme che facilitano il ricorso agli appalti del Ponte sullo Stretto; misure sulle spiagge e sui balneari; interventi su strade e ferrovie; censimento degli autovelox come obiettivo di controllare il territorio evitando l’uso da parte dei comuni per fare cassa.

Tra gli ultimi emendamenti approvati nel corso della riunione congiunta delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera vi sono da segnalare quello che reintegra le risorse per interventi di decarbonizzazione del settore trasporti, già oggetto di finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale Complementare.

L”emendamento mira a garantire l’incremento della capacità di stoccaggio del gas naturale liquido sul territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, mediante uno stanziamento di risorse per le annualità 2027, 2028 e 2029. Tale stanziamento (pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ed a 5 milioni di euro per l’anno 2029) consentirà la realizzazione di interventi destinati alla decarbonizzazione del settore trasporti nel Porto di Brindisi, ammessi inizialmente a contributo nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) e successivamente definanziati.

Sulla ‘Difesa nazionale’ approvato un emendamento che introduce una misura di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i progetti infrastrutturali, aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale. In particolare, si prevedono tempi ridotti a 30 giorni per l’adozione del decreto del ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui si esonerano dalla VIA i progetti di difesa nazionale.

Nulla di fatto, infine, per l’ipotesi di inserire nel decreto anche la norma per velocizzare gli acquisti militari evitando il controllo preventivo della Corte dei Conti e creando una Commissione ad hoc per verificare la regolarità dei contratti. L’emendamento non è infatti mai stato depositato nelle commissioni.

Un’altra misura è stata inserita nel decreto per rafforzare la capacità operativa e logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – con lo stanziamento di un contributo specifico per realizzare interventi di messa in sicurezza infrastrutturale. Infatti, la misura incrementa il Fondo esistente destinato al finanziamento di progetti di recupero, riqualificazione e ammodernamento delle strutture in uso al Corpo.

Le risorse stanziate (1 milione di euro per l’anno 2025 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un totale di 5 milioni di euro) sono destinate ad assicurare la funzionalità degli uffici attraverso opere di ristrutturazione, rifunzionalizzazione, razionalizzazione, riqualificazione, ampliamento, completamento, consolidamento e miglioramento, nonché di costruzione di nuove sedi e infrastrutture.

Accelerazione sulle opere strategiche in Puglia e in Piemonte, così come auspicato dal Vicepremier

e Ministro Matteo Salvini, è stato approvato un emendamento che prevede la nomina di Commissari straordinari per accelerare la progettazione di opere cruciali. Questi commissari, individuati tra il personale ANAS, opereranno senza nuovi oneri per la finanza pubblica, sbloccando interventi di primaria importanza per i territori con deficit infrastrutturali. Gli interventi includono: il nuovo Ponte dell’Olla (strategico per la provincia di Cuneo, Piemonte, e il traffico transfrontaliero); la Variante alla S.S. 16 tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari (Puglia); e l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100 (Puglia).

Questa misura rientra nel piano di razionalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mira a ridurre le gestioni commissariali attribuendo le nuove attività a commissari già in carica, garantendo così una progettazione più rapida e semplificata.

Il Governo accelera sul dl Infrastrutture ha preannunciato la volontà di chiedere il ‘voto di fiducia’ dell’aula della Camera. Il voto di fiducia è previsto per giovedì (ore 12,20, per le dichiarazioni di voto sulla preannunciata questione di fiducia; ore 14, per la votazione per appello nominale; ore 15-20, con eventuale prosecuzione notturna dalle 21 alle 24 e nella giornata di venerdì 11 per il seguito dell’esame). Per essere definitivamente convertito in legge dovrà ottenere entro il 21 luglio il sì del Senato, dopo quello atteso in settimana alla Camera. Pena la sua decadenza.

Abele Carruezzo