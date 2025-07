Regione Puglia, Avviso Pubblico: Aiuti in regime de minimis sostegno economico fermo pesca – Pesce Spada – 2025

Riceviamo il seguente avviso – valido dal 10 luglio 2025 al 11 agosto 2025 – che si pubblica integralmente.

Si rende noto che con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 381 del 23 giugno 2025 è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO per l’accesso al sostegno economico delle imprese autorizzate alla pesca del PESCE SPADA e che osservano periodi di fermo pesca integrale – ANNO 2025 – L.R. n. 40/2016 – art. 30 “aiuti in regime de minimis per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo pesca”.

Il presente Avviso ha la finalità di assicurare un sostegno economico, in attuazione dell’art. 30 della L.R. n. 40/2016 “aiuti in regime de minimis per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo pesca” e dell’art. 47 della L.R. n. 67/2018, al settore produttivo pugliese della pesca del PESCE SPADA e che osservano periodi di fermo pesca integrale

Si attua su tutta l’area territoriale marittima regionale.

Tra i soggetti ammissibili al contributo figurano le Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca figuranti nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del Pesce Spada, di cui al Decreto del Direttore Generale D.G. Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 138946 del 26.03.2025.

La domanda, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it e per conoscenza alla responsabile del procedimento dott.ssa Esther Apa e.apa@regione.puglia.it entro il giorno 11 agosto 2025.

Tutti i documenti (la domanda e i relativi allegati) devono essere prodotti in formato elettronico PDF/A, firmati digitalmente in PAdES ed inviati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi sopra riportati.

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico delle imprese che esercitano la pesca attiva del PESCE SPADA. Anno 2025.

DENOMINAZIONE della ditta – DENOMINAZIONE dell’imbarcazione.

Responsabile del Procedimento: Esther Apa e.apa@regione.puglia.it Tel: 0805403620. L’avviso pubblico e i relativi allegati sono consultabili nella sezione Documenti