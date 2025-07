(Lungomare del Porto di Brindisi con nave MSC Magnifica; foto archivio Il Nautilus)

Sicuramente è capitato a molti di passeggiare sul ‘lungomare’ di una città-porto o di una città di mare

Brindisi. Passeggiare sul lungomare di una città portuale e marittima è un’occasione estetica di grande sollievo e di respiro, soprattutto di estate, con un clima che sta cambiando.

Ebbene, l’orizzonte variabile del mare ci offre un paesaggio ‘particolare’ di un ‘bello’ che ricorda una identità paesaggistica di un territorio e una identità culturale di una civiltà antica e moderna che si tramanda in futuro.

Il mare, il porto e la città raccontano la nostra storia insieme ai testimoni del passato; il paesaggio che osserviamo illustra una città che in parte non esiste più … una banchina che continua a disegnare lo sky-line cittadino a testimonianza di una storia vissuta.

E’ il mare che forma i porti e non il contrario: infrastrutture di progetti realizzati in anni dimostrano che le analisi non bastano e che il continuo progettare è la risposta necessaria per oltrepassare una visione conciliativa o legata alle suddivisioni di competenze e di aree demaniali, portuali, urbane o intercomunali.

L’idea di base di una pianificazione paesaggistica rimane sempre quella di coinvolgere l’intero territorio con punti costieri in grado di promuovere lo sviluppo della città e del suo porto.

Importante – oggi – è progettare sul ‘principio dello sviluppo sostenibile’ di un territorio marittimo/costiero che possa essere durevole nel tempo, ecologicamente compatibile, economicamente sostenibile.

In questo quadro geografico e paesaggistico, i titolari del ‘saggio’ “LA QUESTIONE DELLA TUTELA PAESAGGISTICA NEI PORTI: UNA CRITICITÀ ANCORA IRRISOLTA” – che presentiamo ai nostri lettori – affrontano appunto una questione, definita dagli stessi autori, come il ‘nodo gordiano’.

Questione che per essere risolta si dovrà agire con decisione ed energia: tagliare, troncare, recidere il nodo gordiano, superando le difficoltà andando direttamente allo scopo senza perdere tempo a voler eliminare ogni singolo ostacolo.

Il Prof. Ugo Patroni Griffi, Ordinario di Diritto Commerciale e docente di Infrastrutture e Logistica sostenibili Università Aldo Moro Bari e presso la Luiss – Guido Carli – Roma, insieme al Dott. Tito Vespasiani, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, è esperto di Demanio marittimo e di portualità per i suoi trascorsi di S.T.Vasc. del Corpo delle Capitanerie di Porto; già Segretario Generale per due mandati consecutivi presso l’Autorità Portuale di Ancona e docente di Diritto della Navigazione e Diritto Internazionale del mare presso l’Accademia Navale di Livorno, hanno pubblicato il saggio di cui si propone lettura e riflessioni sulla prestigiosa rivista Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, Fascicolo 2/2025, Issn 2421-0528. mail: info.dperonline@gmail.com

L’articolo affronta una delle questioni più delicate del Diritto portuale contemporaneo: come conciliare lo sviluppo infrastrutturale dei porti con la tutela del nostro prezioso patrimonio paesaggistico costiero. Un tema di grande attualità che richiede soluzioni innovative e equilibrate.

Da sempre, vi sono esigenze di sviluppo infrastrutturale di un porto per competere a economicamente con altri scali; esigenze che interferiscono con la protezione del patrimonio paesaggistico costiero che genera un conflitto normativo e operativo.

Il nodo gordiano, nonostante numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali, rimane sostanzialmente irrisolto e incide particolarmente sull’Italia dove la sua conformazione geografica peninsulare ed orografica determina una straordinaria estensione costiera di oltre 8.000 chilometri, caratterizzata da paesaggi di eccezionale valore culturale e naturalistico.

“In questo scenario – evidenziano gli autori – i porti non sono semplici infrastrutture tecniche, ma elementi costitutivi del paesaggio costiero che hanno plasmato l’identità storica e culturale delle comunità marittime”.

Il saggio si propone di analizzare criticamente lo stato dell’arte della tutela paesaggistica nelle aree portuali, evidenziando le principali criticità normative e procedurali, esaminando i tentativi giurisprudenziali di composizione del conflitto e prospettando possibili soluzioni di riforma.

Particolare attenzione è stata dedicata ai recenti sviluppi normativi in materia di semplificazione procedurale, con specifico riferimento ai meccanismi di superamento del dissenso introdotti per le Zone Economiche Speciali, recentemente unificate in un’unica ZES per il Mezzogiorno, e le Zone Logistiche Semplificate.

Il conflitto e le criticità nascono dalla diversa governance specialistica dei porti con quella generalista per la salvaguardia dei paesaggi.

La legge 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale ha attribuito alle Autorità (prima Portuali e poi di Sistema) competenze pianificatorie e gestionali finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento delle infrastrutture portuali. E nel garantire lo sviluppo sostenibile dei porti, la legge ha introdotto strumenti di pianificazione strategica come il Piano Regolatore di Sistema Portuale e il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema.

Mentre, la filosofia che sostiene un’autorizzazione paesaggistica – su opere portuali- traduce una logica e tempi proprie orientate alla conservazione dei valori culturali del territorio. Tempi lunghissimi per la costruzione di una banchina funzionale alla capacità operativa di un porto.

Infatti, la pianificazione portuale è necessariamente orientata alla funzionalità e all’efficienza operativa, dovendo rispondere a criteri di produttività e competitività internazionale. La valutazione paesaggistica, per contro, privilegia la conservazione dei valori estetici e culturali del territorio, applicando parametri di giudizio che spesso prescindono dalle esigenze funzionali delle infrastrutture portuali.

L’articolo – evidenziano poi gli autori – affronta la frammentazione delle competenze soprattutto in questo periodo di shipping ‘rivoluzionario’ in cui molti interventi infrastrutturali nei porti sono, oggi, determinati dalle esigenze connesse alla transizione energetica.

La necessità di ridurre le emissioni di C02 in atmosfera e di sviluppare fonti energetiche rinnovabili richiede l’installazione di nuove infrastrutture che possono avere impatti significativi sul paesaggio portuale.

Gli impianti eolici offshore, sempre più diffusi nelle acque antistanti i porti, pongono questioni complesse di impatto visivo. Le pale eoliche, visibili da grande distanza, modificano significativamente l’orizzonte marino tradizionale.

Campi fotovoltaici, infrastrutture per l’idrogeno verde, elettrificazione delle banchine e il loro innalzamento per contrastare l’aumento del livello del mare, opere di protezione costiera di nuova generazione, sistemi di gestione delle acque meteoriche, terminal digitalizzati e automatizzati, sistemi che impongono un’integrazione nell’architettura portuale esistente: sarà una sfida complessa e difficoltosa.

L’analisi evidenzia come le sfide emergenti – transizione energetica, digitalizzazione, cambiamento climatico – rendano ancora più urgente il superamento dell’attuale frammentazione normativa.

La ricerca esamina le soluzioni adottate in altri ordinamenti europei ed extraeuropei, proponendo un ventaglio di opzioni di riforma che spaziano dall’istituzione di una Soprintendenza speciale dedicata ai porti all’estensione dei meccanismi procedurali delle ZES all’intero sistema portuale nazionale.

Le conclusioni sottolineano la necessità di un cambio di paradigma culturale che superi la contrapposizione tra tutela e sviluppo, abbracciando una visione integrata che consideri la qualità paesaggistica come componente essenziale della competitività portuale.

Per maggiori approfondimenti si rimanda allo studio pubblicato dalla Rivista Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online, Fascicolo 2/2025, Issn 2421-0528. mail: info.dperonline@gmail.com

Abele Carruezzo

(Prof. Ugo Patroni Griffi)

(Dott. Tito Vespasiani)