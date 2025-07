La Norvegia, restrizioni per i russi che navigano in acque locali, obbligo del pilota locale a bordo

(Marianne Sivertsen Næss, Ministro della Pesca e degli Oceani; foto courtesy Næss)

Il Governo norvegese è l’ultimo a riferire che inasprirà le restrizioni sulle navi russe in navigazione in acque territoriali

Oslo. La Norvegia risponde ai pericoli percepiti per la navigazione e lo spionaggio. La decisione arriva mentre l’UE e molti paesi scandinavi e baltici si sono mossi per imporre maggiori restrizioni alle navi petroliere della flotta ombra dopo gli incidenti dei cavi sottomarini e i rischi di inquinamento.

La Norvegia riferisce di aver attuato diverse misure per rafforzare la sicurezza marittima alla luce della situazione sempre più impegnativa della politica di sicurezza. Ora, il Governo afferma che eliminerà gradualmente la capacità per gli ufficiali naviganti russi di operare navi più grandi senza un pilota locale nelle acque norvegesi.

“La sicurezza marittima e la consapevolezza situazionale nelle nostre immediate aree sono priorità fondamentali nella strategia di sicurezza nazionale”, ha dichiarato il Ministro della Pesca e degli Oceani Marianne Sivertsen Naess. “Stiamo ora proponendo chiare restrizioni sul sistema di certificazione dei piloti per limitare la possibilità di attività di intelligence da parte di navi civili”.

Attualmente, gli ufficiali naviganti russi, con un certificato di pilota valido, hanno documentato le conoscenze e l’esperienza necessarie nell’area in cui navigano e possono effettuare viaggi di pilotaggio obbligatori senza pilota locale.

L’11 luglio il Governo norvegese ha riferito che sta proponendo una graduale eliminazione dei certificati di pilota per gli ufficiali naviganti russi. Ciò significa che non riceveranno più nuovi certificati di pilota, né verranno più rinnovati alla loro scadenza.

L’Amministrazione Costiera Norvegese ha annunciato che sospenderà le domande di ufficiali russi per i certificati di pilota o i certificati di pilota rinnovati fino all’entrata in vigore di nuove regole. Una consultazione sulla proposta di modifica delle regole è in corso fino al 25 agosto.

L’annuncio afferma che la proposta si basa su valutazioni aperte delle minacce da parte del Servizio di Sicurezza della Polizia norvegese (Politiets Sikkerhetstjeneste o PST) e del Servizio di Intelligence per il 2025, oltre a valutazioni esaminate in base alla sicurezza del quadro delle minacce e dei rischi.

I piloti danesi e altre organizzazioni hanno precedentemente espresso preoccupazione per la mancanza di piloti evidenziandone i pericoli. Le organizzazioni della Danimarca hanno chiesto un requisito obbligatorio simile per i piloti a bordo di tutte le navi nello Stretto di Danimarca.

L’anno scorso, è stato riferito che una petroliera russa su cinque rifiutava l’uso di piloti danesi nonostante navigasse in corsi d’acqua congestionati da e verso il Baltico.

Abele Carruezzo