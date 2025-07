La IX Commissione vota i neo presidenti delle varie AdSP

Roma. Il prossimo 16 luglio, mercoledì, la IX Commissione della Camera voterà i neo presidenti della varie AdSP. Si tratta di Paroli, Mastro, Latrofa, Pisano, Gariglio, Rizzo, Benevolo, Gugliotti e Guerrieri.

La Commissione, valuterà e voterà le varie ‘proposte di nomina’: Francesco Mastro per l’AdSP del Mare Adriatico Meridionale; Raffaele Latrofa per l’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale; Matteo Paroli per l’AdSP Mar Ligure Occidentale; Bruno Pisano per l’AdSP del Mar Ligure Orientale; Davide Gariglio per l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale; Francesco Rizzo per l’AdSP dello Stretto; Francesco Benevolo per l’AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale; Giovanni Gugliotti per l’AdSP del Mare Ionio; Rosario Antonio Gurrieri per l’AdSP del Mare Adriatico Orientale.

Il ‘centrodestra’ ha raggiunto – dopo mesi di confronti politici e sotto l’ombrello dei criteri di nomina sulla professionalità e sulle competenze – l’accordo sperato sui nomi proposti, anche se mancano ancora i nomi per alcuni scali, Se non ci saranno contraccolpi le varie amministrazioni delle AdSP commissariate ritorneranno alla ‘normalità’.

I presidenti delle Commissioni di Camera e Senato avevano di fatto fermato le votazioni in attesa di stemperare le tensioni politiche della maggioranza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per non inficiare i progetti delle varie AdSP aveva nominato come ‘commissari straordinari’ tutti i candidati che avevano già ricevuto l’intesa delle Regioni ed erano stati auditi.

