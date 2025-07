L’Organizzazione Marittima per l’Energia Nucleare ottiene lo status ufficiale presso l’IMO e l’AIEA

Londra. L’Organizzazione Marittima per l’Energia Nucleare (NEMO) ha ottenuto ufficialmente lo status consultivo di ONG presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e ha ricevuto un invito formale a partecipare regolarmente alla Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Questo riconoscimento segna un progresso fondamentale nella missione di NEMO di promuovere l’applicazione sicura, sostenibile e responsabile dell’energia nucleare negli ambienti marittimi.

Con questo nuovo status, NEMO svolgerà un ruolo attivo nella definizione del dialogo e della politica internazionale ai più alti livelli di governance marittima e nucleare.

In qualità di ONG riconosciuta, NEMO contribuirà con conoscenze specialistiche, input tecnici e raccomandazioni strategiche per sostenere l’integrazione delle tecnologie nucleari nel trasporto marittimo, nelle piattaforme energetiche offshore e nei sistemi di energia nucleare galleggianti.

NEMO parteciperà anche all’imminente iniziativa ATLAS (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea) dell’AIEA, che verrà lanciata nel corso del 2025. Questo programma globale mira a sostenere lo sviluppo di quadri normativi per l’energia nucleare in mare.

NEMO fornirà competenze tecniche e una guida strategica a tutti i gruppi di implementazione ATLAS, contribuendo a definire il futuro delle soluzioni marittime a propulsione nucleare.

Attraverso il suo ruolo consultivo, NEMO sosterrà la creazione di solidi quadri normativi, protocolli di sicurezza e migliori pratiche per la propulsione nucleare commerciale e i sistemi mobili di energia nucleare.

Questo sviluppo rafforza anche l’impegno di NEMO a promuovere la cooperazione internazionale e ad accelerare i progressi verso un futuro marittimo a basse emissioni di carbonio.

NEMO è stata fondata a Londra lo scorso anno per stabilire standard e regolamenti globali per l’implementazione, il funzionamento e lo smantellamento dell’energia nucleare nell’ambiente marittimo e promuovere la commercializzazione dell’energia nucleare in mare.

I membri fondatori includono il gigante asiatico della cantieristica navale HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, TerraPower, una delle principali società statunitensi di piccoli reattori modulari (SMR) fondata da Bill Gates, Westinghouse EC, la società di classe Lloyd’s Register e la danese Seaborg, un innovatore nei reattori a sali fusi.

Abele Carruezzo

(Struttura nucleare galleggiante ormeggiata al molo; foto courtesy ABS/Herbert Engineering; art. 4 giugno 2025, Il Nautilus)