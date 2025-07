Ex Ilva: Urso incontra il sindaco di Genova Salis sul futuro dello stabilimento di Cornigliano

Un ulteriore incontro sul tema tra Urso, Bucci e Salis è in programma per il 22 luglio

(Com. to Mimit 16 luglio 2025). Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, il Sindaco della Città di Genova, Silvia Salis.

Nel corso del colloquio sono stati approfonditi gli ultimi sviluppi riguardanti il futuro dell’ex Ilva e il piano di piena decarbonizzazione degli stabilimenti del gruppo, anche in vista della definizione – il prossimo 31 luglio – dell’Accordo di Programma interistituzionale per la nuova AIA del sito di Taranto, con le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte.

Il Ministro Urso e il Sindaco Salis hanno quindi esaminato le potenzialità dello stabilimento ex Ilva di Genova-Cornigliano, anche in relazione al suo ruolo nell’approvvigionamento degli altri stabilimenti del Nord del gruppo – situati a Novi Ligure e Racconigi, in Piemonte – in vista della riapertura della gara prevista per i primi giorni di agosto.

Un ulteriore incontro sul tema, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e del Sindaco di Genova, Silvia Salis, è in programma per il prossimo 22 luglio, alle ore 9.00.