(La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen; foto courtesy Commissione europea)

L’UE adotta nuove sanzioni che abbassano il tetto al prezzo del petrolio e colpiscono le petroliere ombra

Bruxelles. L’Unione Europea ha approvato il suo 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia in relazione alla guerra in Ucraina, ampliando il suo targeting dei settori energetico, bancario e militare.

Il pacchetto, che viene definito uno con delle sanzioni più forti contro la Russia, è stato approvato dopo che la Slovacchia ha abbandonato la sua opposizione, ma senza che gli Stati Uniti si unissero su punti chiave.

La Commissione europea ha adottato misure per ridurre ulteriormente le entrate energetiche della Russia, che continua a fornire un terzo delle entrate del Governo russo.

Il mese scorso, la Russia ha registrato una produzione media di quasi 9,2 milioni di barili di petrolio al giorno, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia.

Il nuovo pacchetto ha adottato l’abbassamento del tetto al prezzo del petrolio russo; in sostanza si tratta di un meccanismo automatico e dinamico per modificare il tetto al prezzo del petrolio per garantirne l’efficacia.

All’inizio di quest’anno, il prezzo del petrolio è sceso al di sotto del tetto massimo di 60 dollari al barile e che aveva aumentato il flusso di petrolio dalla Russia. Il tetto ai prezzi è stato introdotto nel dicembre 2022 e vieta l’accesso ai servizi di trasporto, assicurazione e riassicurazione per il petrolio acquistato e trasportato al di sopra del tetto. È visto come un fattore trainante nella crescita della flotta ombra.

Per contrastare la crescita delle spedizioni, il tetto è stato abbassato a 47,60 dollari al barile, che secondo l’UE è in linea con l’attuale prezzo globale del petrolio; quasi il 30% inferiore al prezzo di riferimento odierno di 67,60 dollari al barile.

Il Governo britannico ha rapidamente annunciato che avrebbe seguito l’UE e avrebbe abbassato il tetto dei prezzi allo stesso livello.

Gli Stati Uniti sono rimasti in disparte, non aumentando le sanzioni contro la flotta ombra. All’inizio di questa settimana, Donald Trump ha annunciato che avrebbe dato alla Russia e a Vladimir Putin 50 giorni per accettare un cessate il fuoco, o ha detto che gli Stati Uniti avrebbero lanciato sanzioni secondarie contro gli acquirenti di petrolio russo. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno annunciato un accordo con la NATO e gli europei per l’acquisto di armi aggiuntive, che saranno fornite all’Ucraina.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha risposto all’adozione del nuovo pacchetto, affermando: “La pressione è alta. Rimarrà fino a quando Putin non porrà fine a questa guerra”.

L’UE sta imponendo ulteriori sanzioni “lungo tutta la catena del valore della flotta ombra”. Il nuovo pacchetto elenca direttamente 105 petroliere aggiuntive vietate dall’ingresso e dai servizi portuali. In totale, l’UE avrà sanzionato 444 navi.

L’obiettivo della flotta ombra va oltre, con l’UE che per la prima volta ha inserito nell’elenco un singolo capitano di una petroliera della flotta ombra e un “operatore privato di un Registro di bandiera internazionale”. Sono incluse anche le società internazionali che gestiscono e assistono la flotta ombra, nonché un’enti del settore russo del GNL.

L’UE sta anche quotando una raffineria in India, di cui la russa Rosneft è il principale azionista. Sta inoltre imponendo un divieto all’importazione di prodotti petroliferi raffinati a base di petrolio russo proveniente da paesi terzi, ad eccezione di Canada, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

L’UE afferma che questo pacchetto sarà più forte di tutti gli altri precedenti.

Anche il gasdotto Nord Stream è oggetto di un divieto totale di transazione, anche per la fornitura di beni o servizi per il completamento o la manutenzione.

Nonostante la natura di vasta portata di questo 18°pacchetto, la Russia non l’ha nemmeno considerato, al punto che il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che la Russia “ha costruito un’immunità alle sanzioni occidentali e si è adattata ad esse”. Ha previsto che le nuove mosse creeranno conseguenze negative per i paesi che le sostengono.

Abele Carruezzo