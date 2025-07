Blue Marina Awards: Il Nodo delle Concessioni

Il tema delle concessioni demaniali marittime è da anni al centro di un dibattito complesso, soprattutto in seguito alla necessità di adeguamento alla direttiva Bolkestein e alle incertezze normative che ne derivano. Questo ha creato un clima di incertezza e di stallo negli investimenti, paralizzando molte iniziative virtuose nel settore della portualità turistica.

In questo quadro, i Blue Marina Awards possono rappresentare uno strumento distintivo e strategico.

I Blue Marina Awards come leva per la credibilità nelle concessioni: un biglietto da visita certificato per i porti e approdi turistici virtuosi

Nel contesto attuale di incertezza normativa legata al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, i Blue Marina Awards si configurano come uno strumento strategico di valorizzazione per i porti e approdi turistici che puntano sulla qualità della gestione, sull’innovazione e sulla sostenibilità.

Con la loro valutazione oggettiva basata su parametri ESG, digitalizzazione, inclusione, accessibilità, transizione energetica e valorizzazione territoriale, i Blue Marina Awards offrono molto più di un riconoscimento: diventano un indicatore credibile e verificabile di virtuosità gestionale, validato da un ente terzo come il RINA.

In un momento in cui la questione delle concessioni è ancora sospesa, dimostrare con dati concreti la propria eccellenza gestionale può fare la differenza. Avere ottenuto i Blue Marina Awards significa poter presentare un biglietto da visita certificato, utile per dialogare con le amministrazioni pubbliche e con gli enti preposti, ma anche per attrarre nuovi investimenti e costruire fiducia.

Nessuno investe senza certezze, ma oggi il mercato, le istituzioni e le comunità locali chiedono trasparenza, impegno ambientale, innovazione e capacità di visione. In questo scenario, i Blue Marina Awards offrono un vantaggio competitivo tangibile: possono contribuire a rafforzare la posizione di un marina nel processo di valutazione delle concessioni, rendendo visibile – e misurabile – il valore pubblico generato da una gestione moderna e responsabile.

Se un porto turistico è certificato Blue Marina Awards, non solo è in regola, ma è avanti. E questo merita di essere riconosciuto anche quando si affrontano le delicate scelte sul futuro delle concessioni.

Blue Marina Awards: prorogati i termini per la partecipazione alla IV edizione

I termini di iscrizione e partecipazione (gratuiti) alla quarta edizione dei Blue Marina Awards sono stati ufficialmente posticipati. La proroga offre a porti e approdi turistici interessati più tempo per candidarsi e valorizzare il proprio impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e la qualità dei servizi.

C’è tempo fino al 31 luglio 2025 per registrarsi su: https://www.bluemarinaawards.com/iv-edizione-blue-marina-awards/ e compilare l’anagrafica sulla piattaforma del RINA (occorre un minuto di tempo – tutte le informazioni sono indicate sul sito).

Dopo la registrazione c’è tempo fino al 31 agosto 2025 per partecipare, rispondendo a tutte le domande e caricando tutte le evidenze sulla piattaforma del RINA.

Non partecipare significa perdere un’occasione per se stessi e farla perdere al sistema Italia.

Blue Marina Awards: non solo la possibilità gratuita di avere una valutazione oggettiva spendibile e di valore, ma anche ricchi premi

Oltre alla possibilità di ottenere l’importante certificazione superata la soglia di valutazione matematica, tutti i partecipanti ricevono la valutazione che attesta il proprio stato di salute basata su parametri ESG, digitalizzazione, inclusione, accessibilità, transizione energetica che è fornita attraverso un sistema di valutazione equo, matematico ed oggettivo che certifica le buone pratiche dei porti turistici italiani. Un modello misurabile, trasparente e replicabile.

Infine quest’anno sono previsti ricchi premi economici, tra questi:

rastrelliera di ricarica per e-bike o una wallbox per auto elettriche, offerta da Repower, voucher in servizi digitali offerti da mySea, un soggiorno esclusivo in una struttura esperienziale e sostenibile offerta da Counting Stars.

E molti altri che saranno svelati durante l’evento conclusivo di premiazione della IV Edizione previsto a novembre.

