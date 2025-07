Ex Ilva: nuovo incontro del Comitato Tecnico su gas e DRI, documento conclusivo entro domani, venerdì

Il 31 luglio confronto conclusivo per la definizione dell’Accordo di Programma Interistituzionale tra le amministrazioni nazionali e locali della Puglia

Roma. Si è svolto ieri il secondo incontro del Comitato Tecnico – istituito su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso – volto a definire fabbisogno energetico e possibili modalità di approvvigionamento in relazione ai due percorsi alternativi di riconversione, prospettati nell’Accordo interistituzionale, per la piena decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto.

Durante la riunione, che si è svolta in un clima costruttivo e di piena collaborazione, sono state approfondite le caratteristiche delle diverse ipotesi di approvvigionamento del gas naturale per l’impianto siderurgico pugliese, nonché la fattibilità della realizzazione, all’interno dello stesso sito, degli impianti DRI (Direct Reduced Iron) necessari a garantire il fabbisogno di preridotto per la produzione siderurgica green nazionale.

Le valutazioni del Comitato saranno formalizzate in un documento finale che sarà approvato da tutti i partecipanti entro venerdì, per consentire alla Regione e agli enti locali coinvolti di esprimersi in piena consapevolezza, in vista dell’incontro conclusivo per la definizione dell’Accordo di

Programma Interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto, in programma al Mimit giovedì 31 luglio.

Intanto, per il Sen. Francesco Boccia, del PD, dopo l’approvazione del Dl Comparti produttivi, ha dichiarato che “… la vicenda dell’ex Ilva di Taranto è il simbolo del fallimento delle politiche industriali del governo della destra: un insieme di interventi spesso scoordinati, senza una visione strategica, senza lungimiranza. Sull’ex Ilva abbiamo assistito in questi quasi tre anni all’involuzione di una vicenda complessa, gestita senza trasparenza né chiarezza di intenti da un governo che ha fatto una serie di promesse senza mai mantenerle, tanto che a luglio 2025 siamo ancora di fronte al rischio di chiusura. Ma proprio su una questione come questa si misura la capacità di un Esecutivo di concepire il futuro del Mezzogiorno, la riconversione industriale, lo sviluppo sostenibile di un intero territorio”.

“Ora siamo arrivati al punto – prosegue Boccia – che la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver valutato in modo preventivo l’impatto sanitario sulla città di Taranto e sulla salute degli abitanti, in particolare del quartiere Tamburi, vicenda sulla quale ho presentato un’interrogazione ul parlamentare”.

Il Ministro Urso, pochi giorni fa, sul rilascio dell’Autorizzazione Ambientale Integrata, da parte del Ministero dell’Ambiente, si è dichiarato fiducioso e si è impegnato a garantire la piena decarbonizzazione del sito di Taranto nel periodo della transizione.

Abele Carruezzo