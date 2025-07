Prosegue l’iter per regolamentare e proclamare la ZEE italiana

Zone Economiche Esclusive (ZEE) italiane nel Mar Mediterraneo, approvato Regolamento

Roma. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Regolamento per la proclamazione delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) italiane nel Mar Mediterraneo.

Le ZEE sono aree marittime dove lo Stato può esercitare diritti sovrani su risorse naturali, pesca, energia e ricerca, in base alla Convenzione ONU sul Diritto del Mare.

Per moltissimi anni, l’Italia non ha mai proceduto all’istituzione delle ZEE, limitandosi a proclamare soltanto delle zone cd di ‘contiguità’.

L’avanzare dell’attivismo marittimo di paesi come Turchia, Egitto e Francia, ha spinto la Farnesina a rivedere le proprie priorità proattive sullo spazio blu del Mediterraneo.

Le dispute sui ‘corridoi energetici’ e la spietata concorrenza sulla pesca, hanno indotto il Governo a prendere di petto la situazione, tutelando gli interessi strategici nazionali.

“In precedenza con Legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ne aveva già autorizzato l’istituzione in quanto, nonostante avesse ratificato la Convenzione di Montego Bay sul Diritto del Mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, con Legge del 2 dicembre 1994, n. 689, non aveva ancora provveduto ad istituire tale zona marittima di giurisdizione sovrana oltre il limite esterno del proprio mare territoriale”, si legge in una nota dello Studio Legale Avv.Alfonso Mignone.

Tale legge contempla la successiva proclamazione con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Sulla base delle valutazioni emerse in seno al Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare (CIPOM), sono state identificate “ZEE locali” nel Mare Adriatico, nel Mar Ionio e nel Mar Tirreno.

È stato istituito apposito Tavolo Tecnico per la mappatura degli interessi nazionali in vista di futuri negoziati sulla delimitazione delle ZEE, che tenga conto anche degli interessi del comparto pesca.

“L’Italia è l’ultimo dei grandi Paesi rivieraschi del Mediterraneo a proclamare la propria Zona Economica Esclusiva”, ha sottolineato il Ministro Tajani.

“Con questo provvedimento – aggiunge Tajani – intendiamo tutelare i nostri interessi a partire da quello del mondo della pesca, nello sfruttamento economico delle aree marittime oltre il mare territoriale”.

“Il Governo italiano intende procedere in modo concordato e non unilaterale, rispettando i Paesi vicini, ha concluso il titolare della Farnesina, per fare sempre più del Mediterraneo un mare di pace, cooperazione e commercio”.

Le ZEE interesseranno le Regioni Marche, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania.

Ora occorre passare dai ‘diritti ‘ approvati per Regolamento ad una pianificazione di infrastrutture, accordi, controlli e opportunità concreta per una crescita di sviluppo sostenibile per il Paese Italia, senza subire concorrenza spietata di paesi confinanti su corridoi energetici e sul settore della pesca.

Abele Carruezzo