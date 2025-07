Ultimatun del Mit alle Commissioni: votate i presidenti o si procederà con i decreti

(La manutenzione delle infrastrutture portuali, sistema RoboGo; foto courtesy Impresa Taverna)

Oggi il decreto di nomina di Paroli a Genova: il Mit lo annuncia durante l’evento RoboGo

Trieste. Il Viceministro Edoardo Rixi, intrvenendo ieri a Trieste, durante l’evento “RoboGO – La tecnologia robotica che rivoluziona la manutenzione delle infrastrutture portuali”, organizzato da Impresa Taverna e gruppo ICOP, ha annunciato il decreto di nomina a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova/Savona/Vado Ligure di Matteo Paroli.

RoboGO è un sistema innovativo che consente di automatizzare attività complesse e rischiose tradizionalmente svolte dai sommozzatori, aumentando la sicurezza degli operatori e riducendo l’impatto ambientale degli interventi.

RoboGO integra infatti robotica subacquea, intelligenza artificiale e sensoristica avanzata per effettuare ispezioni, diagnosi e operazioni di manutenzione direttamente sotto la superficie del mare, mantenendo pienamente operative le strutture portuali in superficie.

Progetto di Impresa Taverna, società del Gruppo ICOP, nato per rispondere alla sfide della riqualificazione del Molo VII ma destinato ad essere replicato nei maggiori porti internazionali

L’evento è stata l’occasione per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare l’”ultimatum” alle Commissioni parlamentari a votare le nomine proposte dei presidenti delle varie AdSP.

Dopo l’ennesimo rinvio delle votazioni al Senato in Commissione Trasporti per la nomina di dieci presidenti di Autorità portuale, il Ministero non intende più aspettare le diatribre spartitorie di poltrone dei partiti della maggioranza.

La sostanza del suo intervento è chiara: “… o le Camere votano i presidenti facendo uscire finalmente i porti dalla pericolosa deriva in cui stanno precipitando, oppure, poiché sono scaduti i 30 giorni previsti dalla legge, si procederà alla nomina senza il voto delle Commissioni”

“Non voglio andare in ferie senza fare le nomine – ha aggiunto Rixi – Rispetto il Parlamento, ma dobbiamo risolvere questa storia. Nei prossimi dieci giorni mi auguro che il problema si risolva, in una maniera o in un’altra”.

I porti e la blu economy non possono più subire supinamente i tempi delle continue indecisioni tra Fratelli d’Italia e la Lega. Mercoledì prossimo 30 luglio le votazioni sono state reinserite nell’ordine del giorno della Commissione Trasporti del Senato.

L’evento ha visto anche la partecipazione del Commissario straordinario del porto di Trieste Antomnio Guerrieri, proposto a predidente e che è indagato per riciclaggio per attività non legate al suo ruolo nello scalo, dove opera da trent’anni.

A margine il Viceministro ha poi dichiarato: “Auspico che Gurrieri possa chiarire tutto quanto prima con la Procura. Attenzioniamo la situazione, mi auguro ci sia rapidità”.

Abele Carruezzo