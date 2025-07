La Commissione europea sulle importazioni cinesi di biocarburanti

La Commissione europea (CE) ha concluso la sua indagine su una sospetta frode che coinvolge le importazioni di biodiesel cinese segnalata dalla Germania due anni fa, scoprendo alcuni difetti sistemici e promettendo azioni correttive

Bruxelles. La Commissione europea ha affermato di aver portato alla luce alcune debolezze nel modo in cui sono stati condotti gli audit di certificazione, motivo per cui la Commissione prevede di affrontare questi problemi.

Come sottolineato dalla Cpmmissione, tuttavia, le prove raccolte finora non sono sufficienti per confermare l’esistenza di eventuali frodi, per cui le Autorità tedesche sono incoraggiate a effettuare ulteriori controlli o indagini, qualora decidessero di farlo.

Dopo aver ricevuto una notifica dalle Autorità tedesche nel marzo 2023 della presunta frode nelle importazioni di biodiesel dalla Cina, la Commissione europea ha condotto una valutazione della situazione, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 10, della direttiva sulle energie rinnovabili, in base alla quale la CE è obbligata a decidere se un paese che richiede una richiesta di esame può ancora conteggiare tale combustibile ai fini dei suoi obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili.

In collaborazione con i funzionari tedeschi, la Commissione europea ha raccolto contributi da una serie di parti interessate e ha esaminato le relazioni di audit del quadro di certificazione volontaria che ha convalidato gli operatori economici in questione.

Per affrontare il rischio di frode nel mercato dei biocarburanti, la Commissione ha deciso di condurre una serie di azioni a breve e medio termine, in particolare nei settori in cui il Regolamento di esecuzione sulla certificazione di sostenibilità (UE/2022/996) può essere ulteriormente “rafforzato”.

Secondo quanto riferito, la Commissione europea ha anche avviato un gruppo di lavoro con gli Stati membri dell’UE nell’ambito del Comitato per la sostenibilità dei duelli tra biocarburanti, bioliquidi e biomassa per esaminare le modifiche alla legislazione vigente.

Il gruppo ha compiuto solidi progressi su nuove misure volte a rafforzare la prevenzione delle frodi, con un testo giuridico finalizzato che dovrebbe vedere la luce all’inizio del 2026.

Inoltre, secondo la Commissione, sono in corso discussioni con i paesi membri dell’UE in merito al calendario per l’implementazione obbligatoria della banca dati dei biocarburanti dell’Unione.

Si dice che il sistema di tracciabilità globale dell’UE sia già funzionante e utilizzato da un numero crescente di operatori: “il suo uso sistematico obbligatorio da parte di tutte le aziende interessate è descritto come una precondizione per il suo successo”.

La Commissione ha rivelato che il lavoro tecnico sulla prevenzione delle frodi continuerà, così come l’efficace certificazione di sostenibilità per sostenere i sistemi volontari nell’attuazione delle norme esistenti. Per come elaborate, si prevede che le norme siano in grado di affrontare molti dei casi identificati se gli organismi di certificazione le applicano in modo “corretto e armonioso”.

Con l’industria navale che si è lanciata nella corsa alla decarbonizzazione, i biocarburanti sono emersi come un’alternativa facilmente implementabile ai combustibili fossili. Poiché sono compatibili con i motori e le infrastrutture esistenti delle navi, sono visti da molti come un’attraente soluzione di ripiego, mentre le tecnologie a emissioni zero come l’ammoniaca verde o l’e-metanolo rimangono commercialmente limitate.

Secondo la Società norvegese di Ricerca Energetica e business intelligence Rystad Energy, la domanda marittima di biocarburanti potrebbe salire a 140 milioni di tonnellate equivalenti di olio combustibile entro il 2028.

Ciononostante, Rystad Energy ha avvertito che, anche in condizioni “perfette”, la capacità totale di produzione di biocarburanti non dovrebbe superare i 120 milioni di tonnellate, che potrebbero scendere bruscamente a soli 40 milioni di tonnellate se si applicano criteri di sostenibilità, dando priorità ai biocarburanti più puliti di seconda generazione.

Mentre la domanda incalza, le parti interessate dell’industria marittima hanno esortato contro l’inclusione dei biocarburanti dal Global Fuel Standard dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), sostenendo che i loro costi ambientali e sociali sono troppo elevati.

Molti biocarburanti di prima generazione si basano su colture come la soia e l’olio di palma, che sono associate alla deforestazione, all’accaparramento delle terre e all’aumento delle emissioni del ciclo di vita dovute al cambiamento dell’uso del suolo. Le ONG, quindi, hanno sottolineato che l’inclusione di questi combustibili nelle future normative potrebbe consolidare pratiche dannose con il pretesto della sostenibilità.

Abele Carruezzo