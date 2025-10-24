USA impongono alla Russia massicce sanzioni mentre l’UE adotta il 19esimo pacchetto

(Raffineria russa offshore; foto courtesy Lukoil)

Per gli Stati Uniti “la mancanza di un serio impegno della Russia per un processo di pace” significa che “una pace permanente dipende interamente dalla volontà della Russia di negoziare in buona fede”

Washington. L’Amministrazione Trump, con le prime sanzioni contro l’industria energetica russa, apre un nuovo ‘fronte’ significativo con Putin.

Le nuove sanzioni americane seguono il 19esimo pacchetto UE approvato ieri dal Consiglio europeo e l’azione simile del Regno Unito – di una settimana fa – che, per la prima volta, ha sanzionato direttamente anche gli esportatori di petrolio russi Rosneft e Lukoil. Il Regno Unito aveva precedentemente sanzionato Gazprom Neft e Surgutneftegas. Ieri l’UE ha anche incluso gli sforzi per inasprire l’attuale divieto di transazione su Rosneft e Gazprom Neft come parte del suo ultimo pacchetto di sanzioni.

Il paccheto di sanzioni europee include il tanto discusso divieto di importazione di GNL russo a partire da gennaio 2027 per i contratti a lungo termine ed entro sei mesi per i contratti a breve termine. L’UE ha anche elencato per la prima volta due raffinerie cinesi, come acquirenti significativi. Ha inoltre aumentato la pressione sulla flotta ombra, aggiungendo altre 117 navi, portando il totale a 557 unità; saranno applicate alle petroliere non UE della flotta ombra restrizioni portuali, un divieto di riassicurazione sulle navi della flotta ombra, elencando i fornitori di false flag.

Nell’elenco delle sanzioni europee figurano una società con sede negli Emirati Arabi Uniti, che secondo l’UE è un fattore abilitante nel trasporto di petrolio. L’UE ha preso di mira anche un operatore portuale russo, un costruttore navale di Sovcomflot, il movimento di diplomatici russi nell’UE, il settore finanziario, la Bielorussia per il suo sostegno alla Russia e altro ancora.

Trump ha espresso le sue preoccupazioni sul fatto che il colloquio con Vladimir Putin “non vada da nessuna parte” e ha detto che gli sforzi annunciati dal Tesoro degli Stati Uniti sono stati “massicci” e “sanzioni tremende”. Ha detto che spera che sia di breve durata e che le azioni facciano avanzare gli sforzi di pace.

L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha elencato due delle principali compagnie petrolifere ed energetiche della Russia, Rosneft Oil e Lukoil, oltre a una lunga lista delle loro filiali.

Intanto, le misure americane contro Rosneft e Lukoil hanno fatto alzare il prezzo del Brent oltre il 5% a 62 dollari al barile, scatenando reazioni a catena sui mercati energetici globali.

Le ultime notizie sui media occidentali parlano di una tensione aumentata tra Usa, Ue e Mosca, e che le sanzioni americane, UE e dal UK sono definite da Putin “atto ostile” e da Medvedev “atto di guerra”.

Intanto, due jet russi violano lo spazio aereo lituano; mentre un drone ha colpito un edificio residenziale a Krasnogorsk, a circa 20 chilometri da Mosca, causando cinque feriti, tra cui un bambino. Lo riferisce l’agenzia Tass, precisando che quattro persone sono state ricoverate in ospedale.

“Circa due ore fa, un drone si è schiantato contro un appartamento al 14° piano di un palazzo sul viale Kosmonavtov, danneggiando gravemente la struttura”, ha comunicato su Telegram il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.

Abele Carruezzo



