Riforma storica degli interporti

(Foto courtesy Interporto di Bologna)

Dopo 35 anni, ieri, via libera definitivo della Camera che sottolinea gli interporti come infrastrutture strategiche nazionali

Roma. L’Unione Interporti Riuniti (UIR) ha definito ‘storica’ la riforma attesa da 35 anni (legge 240/90 che ha istituito gli interporti), varata ieri dalla Camera dei Deputati che ha approvato il testo definitivo della Legge Quadro sugli Interporti e che rappresenta una ‘svolta decisiva’ per il futuro della logistica intermodale in Italia. Si prevede l’istituzione di un Comitato Nazionale sull’intermodalità.

La riforma riconosce ufficialmente il valore strategico degli interporti per il Paese e introduce una serie di nuovi punti salienti: – gli interporti sono infrastrutture strategiche nazionali; – nuova definizione di interporto, adeguata ai modelli europei; – semplificazione delle procedure amministrative; criteri oggettivi per individuare nuovi poli logistici; – promuovere nuovi hub sostenibili dotati di impianti per energie rinnovabili e sistemi certificati di efficienza energetica.

L’approvazione di tale legge consolida l’Italia nel proprio ruolo nella logistica euro-mediterranea; si valorizza una rete che ad oggi vanta cinque interporti tra i primi dieci in Europa.

La UIR guarda ora alla fase attuativa, ritenuta cruciale per tradurre i principi della legge in misure concrete che sostengano sviluppo, sostenibilità ed equilibrio territoriale.

Politicamente, Fratelli d’Italia realizza un punto chiave del suo programma di infrastrutture e trasporti e questa legge fornisce un quadro normativo chiaro.

Più volte, nelle passate legislature, tale riforma è stata proposta e ostacolata dai governi prcedenti a guida csx. Dopo quasi tre anni di iter legislativo, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la nuova legge quadro sugli interporti, con 132 voti favorevoli e 76 contrari.

Abele Carruezzo