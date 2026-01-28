Cold Ironing: Decreto MIT, passo decisivo

(Foto archivio Il Nautilus)

Le navi ferme in porto possono essere agevolate con sconti se utilizzano il cold ironing

Roma. Con il Decreto n. 10 del 22 gennaio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende operativa l’agevolazione per lo sconto sugli oneri generali di sistema per l’energia elettrica utilizzata dalle navi ferme in porto, incentivando il cold ironing, il sistema che consente di spegnere i motori durante l’ormeggio.

Per il Mit – sottolinea la nota del Ministero – il decreto ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali e a migliorare la qualità dell’aria nelle città costiere, abbattendo le emissioni prodotte dai generatori alimentati a combustibili fossili. Grazie all’allaccio alla rete elettrica, le navi potranno infatti azzerare le emissioni durante la sosta.

L’agevolazione per lo sconto, prevista dalla normativa nazionale e autorizzata dalla Commissione europea nel giugno 2024, sarà trasferita direttamente ad armatori e operatori, assicurando trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Infatti, la Commissione Europea aveva dato il via libera agli aiuti di Stato per sostenere il cold ironing nei porti.

Il decreto disciplina inoltre le modalità di gestione del servizio di cold ironing, il meccanismo di trasferimento dei benefici economici e il monitoraggio nel tempo dell’efficacia dell’agevolazione. Il provvedimento è il risultato di un confronto con le Autorità di Sistema Portuale e le Associazioni di categoria.

Da sottolineare però che rimangono abcora irrisolti alcuni problemi, come il completamento di 40 cantieri per le banchine elettriche finanziati dal Pnrr e che molte navi devono essere attrezzate per l’alimentazione da terra.

“Accogliamo con soddisfazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, a valle della luce verde ricevuta dalla Commissione europea, prevede un’agevolazione sugli oneri generali di sistema per l’energia elettrica utilizzata dalle navi ferme in porto”, è stato il commento del presidente di Assarmatori, Stefano Messina, in sua una nota sul decreto MIT (cold ironing).

“La maggior parte del naviglio – aggiunge Messina – è già pronto per ‘attaccare la spina’: mancano ancora alcuni passaggi, come il completamento dell’infrastrutturazione e la successiva messa a gara, ma il traguardo oggi è senza dubbio più vicino”.

“Rimane aperto – conclude Messina nella sua nota – il nodo relativo a quelle unità per le quali, nonostante siano state equipaggiate per attingere l’energia da terra, si continua a pagare l’ETS visto che al momento la rete non è pronta”.

La direttiva (UE) 2023/959, che estende l’Emission Trading System (ETS) al settore marittimo, stabilisce infatti che le quote si applicano solo alle emissioni reali delle navi.

L’ETS desta forti preoccupazioni tra gli armatori e Autorità governative, suscitando molte proteste; infatti, è contestato dalla Grecia e Malta (che hanno già investito nel cold ironing); posizione sostenuta da Croazia e Portogallo, condivisa anche da Salvini; ultimamente anche in Spagna, l’ Autorità del Porto di Algeciras ha manifestato le proprie preoccupazioni all’IMO, durante la visita del Segretario generale Arsenio Domínguez, di lunedì scorso (art. Il Nautilus 27.01.2026).

Lo ricordiamo che l’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, già nel luglio 2024 (art. Il Nautilus), ha avviato il progetto ‘cold ironing’ nei porti di Bari e di Brindisi.

Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di due impianti fotovoltaici, uno nel porto di Bari e uno nel porto di Brindisi, la cui produzione di energia elettrica supporterà il sistema di elettrificazione delle banchine, riducendo il fabbisogno energetico e sarà impiegato per integrare e soddisfare le svariate esigenze degli ambiti portuali (catena del freddo, pubblica illuminazione, operazioni portuali, ecc.).

In particolare, nel porto di Bari saranno elettrificati due ormeggi presso la Darsena di Ponente. Considerata la frequenza di attracco delle due tipologie di utenze individuate, si è stabilito di dimensionare l’impianto considerando la contemporaneità di due navi ro-ro/ro-pax o, in alternativa, di una nave ro-ro/ro-pax e una nave da crociera, sarà installato un convertitore di potenza da 16 MVA con uscite a 6,6/11 kV.

Nel porto di Brindisi verranno elettrificati due ormeggi presso la banchina di Punta delle Terrare. L’impianto sarà dimensionato in modo da garantire l’alimentazione contemporanea di due navi ro-ro/ro-pax, attraverso l’installazione di un convertitore di potenza da 6,5 MW con uscita a 11 kV predisposto anche per un futuro ampliamento dell’impianto che consenta anche l’attracco di navi da crociera.

Rimane da capire quale modello di gestione del cold ironing è stato previsto; quanti enti gestori completeranno i lavori finanziati con le risorse europee del Pnrr e, soprattutto, una volta terminati i lavori, infatti, sarà necessario bandire le gare.

Abele Carruezzo