Il 1° febbraio 2026 è entrato in vigore l’Accordo sul Commercio Digitale UE-Singapore (DTA)

Bruxelles, Direzione Generale per il Commercio e la Sicurezza Economica. Si tratta di accordo di politica commerciale dell’UE per sostenere la competitività, rafforzare la sicurezza economica e creare nuove opportunità per cittadini e imprese.

Il Digital Trade Agreement (DTA) rafforza il commercio bilaterale stabilendo regole trasparenti che rendono le transazioni digitali transfrontaliere più facili, prevedibili e affidabili per imprese e consumatori.

L’obiettivo è quello di fornire certezza giuridica alle imprese, rafforzando la fiducia dei consumatori e affrontando ostacoli ingiustificati al commercio digitale.

Produttori, operatori di trasporto merci e imprese logistiche possono monitorare e migliorare le prestazioni delle loro macchine, dei veicoli, navi, aerei e treni in tutto il mondo grazie ai trasferimenti elettronici di dati.

Gli oggetti di uso quotidiano combinano sempre più sensori e applicazioni abilitate a Internet, grandi dataset e capacità di calcolo ad alte prestazioni (Internet delle Cose, IoT).

In un contesto di crescente incertezza economica globale, questo accordo dimostra l’impegno condiviso per un commercio aperto e basato su regole. È il primo accordo bilaterale autonomo dell’UE sul commercio digitale, che rappresenta un passo importante nella rete in espansione di accordi e capitoli sul commercio digitale dell’UE nei suoi accordi di libero scambio.

DTA per i consumatori

Impegni vincolanti e di alto livello in ambiti come la protezione dei consumatori online, la protezione dei dati personali e della privacy; la protezione contro i messaggi commerciali non richiesti miglioreranno il benessere dei consumatori, dando loro maggiore fiducia e sicurezza nell’operare nell’economia digitale.

DTA per le aziende

Promuovendo il commercio senza carta, garantendo la validità delle firme elettroniche. Contratti e fatture, e vietando dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, facilita transazioni digitali più efficienti e prevedibili.

DTA per un commercio digitale equo

Vietare requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati e trasferimenti forzati di codice sorgente software; proteggere le aziende da pratiche protezionistiche e favorire la fiducia nei mercati digitali.

L’accordo sul DTA posiziona l’Europa e Singapore come leader globali nello sviluppo delle politiche digitali, sostenendo al contempo economie digitali aperte e giuste.

Promuove l’approccio dell’UE alla definizione delle regole digitali e sui dati basate sulle persone e sui loro diritti e garantisce che sia l’UE che Singapore mantengano lo spazio politico necessario per sviluppare e attuare misure volte ad affrontare le sfide emergenti nell’economia digitale.

Le trattative per il DTA sono state avviate il 20 luglio 2023. La DTA si basa sulle solide basi dell’Accordo di Libero Scambio UE-Singapore del 2019, che continua a offrire benefici duraturi.

Nel 2024, il commercio totale UE-Singapore ha raggiunto 131 miliardi di euro, comprendendo 83 miliardi di euro in servizi e 48 miliardi in beni. La maggior parte del commercio di servizi è stata effettuata digitalmente, il che sottolinea l’importanza di affrontare questa dimensione crescente del commercio bilaterale.

Abele Carruezzo