Presidente von der Leyen: pronto il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia

(La presidente European Commission Ursula von der Leyen; foto courtesy UE Commission)

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina raggiungerà presto i 1500 giorni. L’UE chiede un divieto di servizio marittimo che prende di mira la flotta ombra di petroliere della Russia

Bruxelles. La Commissione Europea, ramo esecutivo dell’Unione Europea, ha annunciato la proposta del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia dall’inizio della guerra in Ucraina, affermando che è giunto il momento di tagliare drasticamente le entrate energetiche della Russia.

Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda energia, servizi finanziari e commercio.

Durante la comunicazione sul nuovo pacchetto di sanzioni, la dichiarazione della von der Leyen evidenzia che nell’ultimo anno, le forze russe sono avanzate in media tra i 15 e i 70 metri al giorno.

Si registra il più alto tasso di vittime dalla Seconda Guerra Mondiale, mentre solo l’0,8% del territorio ucraino è stato conquistato.

Intanto, l’Ucraina continua a difendersi con straordinario coraggio sul campo di battaglia, mentre il Cremlino sta raddoppiando i crimini di guerra, colpendo deliberatamente abitazioni e infrastrutture civili. Impianti energetici e sistemi di riscaldamento sono stati tutti presi di mira, lasciando intere comunità senza elettricità a temperature gelide.

“Questa non è la condotta di uno Stato che cerca la pace, mentre conduce una guerra di logoramento contro una popolazione civile innocente”, ha dichiarato la presidente della Commissione UE.

Il nuovo pacchetto proposto mira nuovamente alla flotta ombra e all’industria energetica russa, oltre ad aggiungere ulteriori sanzioni su importazioni ed esportazioni e sulle banche regionali russe.

L’UE sostiene che le sue sanzioni stiano avendo un impatto drammatico sull’economia russa; le entrate fiscali della Russia da petrolio e gas sono diminuite del 24% nel 2025 rispetto all’anno precedente e questo risulta il livello più basso dal 2020.

Il nuovo pacchetto richiede l’approvazione degli Stati membri dell’UE e alcune parti devono essere coordinate con il G7. Si rivolge all’energia, ai servizi finanziari e al commercio.

Per quanto riguarda l’energia

Viene introdotto un “divieto totale di servizi marittimi per il petrolio greggio russo”. Questo ridurrebbe drasticamente le entrate energetiche della Russia e renderebbe più difficile trovare acquirenti per il petrolio, rendendo più difficile per la Russia attrarre più petroliere nella flotta ombra per mantenere il commercio petrolifero. Poiché il trasporto marittimo è un’attività globale, proponiamo di attuare questo divieto totale in coordinamento con partner che condividono gli stessi principi, dopo una decisione del G7.

Colpire la flotta ombra

L’UE aggiungerebbe inoltre altre 43 petroliere alle sue sanzioni, portando il totale a 640 navi. Questo si aggiunge ai divieti radicali di fornire manutenzione e altri servizi per petroliere GNL e rompighiaccio; sarà avviata una lista a rotazione di sanzioni contro le petroliere, aggiungendo navi a intervalli regolari. Si mira a danneggiare ulteriormente i progetti di esportazione di gas e si integra il nostro divieto sulle importazioni di GNL concordato con il 19° pacchetto e il regolamento RepowerEU.

Servizi finanziari e banche

Saranno presentate nuove misure per limitare ulteriormente il sistema bancario russo e la sua capacità di creare canali di pagamento alternativi per finanziare l’attività economica. “Questo è il punto debole della Russia e stiamo insistendo molto su questo”,si legge nella nota di presentazione.

Vengono inserite altre 20 banche regionali russe e saranno adottate misure contro le criptovalute, le società che le scambiano e le piattaforme che consentono il trading di criptovalute, per impedire qualsiasi tentativo di elusione.

Inoltre si prendono di mira diverse banche di paesi terzi coinvolte nel commercio illegale di beni sanzionati.

Nuovi divieti su beni e servizi

Con il terzo pacchetto di misure, saranno inasprite le restrizioni all’esportazione verso la Russia con nuovi divieti su beni e servizi dalla gomma ai trattori e ai servizi di sicurezza informatica, per un valore di oltre 360 milioni di euro.

Saranno introdotte nuovi divieti di importazione di metalli, prodotti chimici e minerali essenziali, non ancora soggetti a sanzioni, per un valore di oltre 570 milioni di euro.

Inoltre ulteriori restrizioni all’esportazione di prodotti e tecnologie utilizzati dalla Russia per le operazioni sul campo, come i materiali impiegati per la produzione di esplosivi. L’UE propone anche una quota di ammoniaca per limitare le importazioni esistenti.

Garanzie legali e problema dell’elusione

Infine, si propone maggiori garanzie legali per le aziende dell’UE, per proteggerle da violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale o da espropriazioni ingiuste in Russia a causa di sentenze abusive in relazione alle sanzioni.

Un altro elemento del nuovo pacchetto mira a ridurre l’elusione delle sanzioni. Per la prima volta, lo strumento anti-elusione proibirebbe l’esportazione di determinate apparecchiature informatiche (macchine a controllo numerico computerizzato) e radio verso giurisdizioni in cui l’UE ritiene che esista un alto rischio che i prodotti vengano riesportati in Russia.

L’UE osserva che “importanti colloqui di pace sono in corso ad Abu Dhabi”, con la presidente UE Ursula von der Leyen che ha dichiarato: “Dobbiamo essere lucidi, la Russia verrà al tavolo con sincera intenzione solo se sarà sotto pressione. Questa è l’unica lingua che la Russia comprende”.

“Invito ora gli Stati membri – ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen – ad approvare rapidamente queste nuove sanzioni. Farlo manderebbe un segnale forte in vista del triste quarto anniversario di questa guerra: il nostro impegno per un’Ucraina libera e sovrana è incrollabile. E, anzi, si rafforza di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno”.

Abele Carruezzo