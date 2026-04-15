Il regime di compensazione per merci pericolose entra in vigore

Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia depositano le ratifiche della Convenzione HNS del 2010

Londra. L’inquinamento marino e gli effetti devastanti che ne conseguono rimangono da sempre al centro delle attenzioni dell’IMO con una serie di convenzioni internazionali e alcune delle quali – attualmente – non sono ancora entrate in vigore in quanto in attesa di ratifica da parte degli Stati.

In particolare, la responsabilità ed il risarcimento dei danni connessi al trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive sono regolamentati dalla Convention on Hazardous and Noxious Substances (detta la ‘Convenzione HNS’) del 1996, successivamente modificata dal Protocollo del 2010 (detto il ‘Protocollo’). Un documento importante nell’ambito del regime di responsabilità marittima internazionale, essendo il trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, compresi il gas naturale liquefatto e il gas di petrolio liquefatto, un’attività fiorente che rappresenta una quota significativa del settore dei trasporti marittimi e della logistica.

La Convenzione HNS presenta un impianto normativo molto simile a quello della International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage del 2001 (detta la ‘Bunker Oil’) e della International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage del 1996 (detta la ‘Convenzione CLC’); tutte queste convenzioni si basano su principi fondamentali quali: la responsabilità oggettiva del proprietario della nave; l’assicurazione obbligatoria per la copertura dei danni a terzi; la limitazione della responsabilità ed, in caso di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive, un Fondo Speciale di risarcimento dei danni che superano i limiti della responsabilità del proprietario della nave.

La 113a sessione (13-17 aprile 2026) del Comitato Legale dell’IMO ha ricevuto i depositi dei quattro Stati (Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia) della ratifica della Convenzione Internazionale HNS e Protocollo 2010. I depositi sono stati accolti con favore dal Segretario Generale dell’IMO Arsenio Dominguez e dal Direttore dei Fondi Internazionali di Compensazione per l’Inquinamento da Petrolio (IOPC) Gaute Sivertsen, che ora si aspettano l’entrata in vigore del trattato.

La Convenzione HNS mira a garantire un risarcimento adeguato, tempestivo ed efficace per coloro che sono stati colpiti da incidenti che coinvolgono sostanze pericolose e nocive (HNS) trasportate sulle navi in navigazione. Questo è particolarmente rilevante dato il crescente numero di sostanze chimiche e carburanti alternativi trasportati in grandi quantità via mare.

Attualmente ci sono 12 Stati Contraenti al Protocollo 2010 alla Convenzione HNS, che soddisfano i criteri per l’entrata in vigore della stessa. Infatti, il trattato richiede che almeno 12 Stati esprimano il loro consenso a esserne vincolati, inclusi questi ultimi quattro Stati ciascuno con almeno 2 milioni di stazza lorda. Cinque degli otto Stati che avevano precedentemente ratificato il trattato avevano ciascuno più di 2 milioni di stazza lorda.

Il Protocollo richiede inoltre agli Stati di presentare al Segretario Generale dell’IMO lo strumento di ratifica e, annualmente successivamente, entro il 31 maggio, i dati sulle quantità totali di merci HNS contributive responsabili dei contributi ricevuti in tale Stato durante l’anno solare precedente.

Il Protocollo HNS 2010 entrerà in vigore 18 mesi dopo che le Parti contrattuali avranno ricevuto, nell’anno solare precedente, una quantità totale di almeno 40 milioni di tonnellate di carico che contribuisce al conto generale HNS. La quantità totale ricevuta da Belgio, Germania, Regno dei Paesi Bassi e Svezia nel 2025 è di quasi 28 milioni di tonnellate di carico contributivo di HNS.

Ciò significa che i dati sui merci contributivi delle HNS ricevuti saranno valutati dopo il 31 maggio 2026, al fine di confermare la data di entrata in vigore 18 mesi dopo, cioè al più presto il 30 novembre 2027. Quando entrerà in vigore, la Convenzione HNS del 2010 prevederà un regime di responsabilità e risarcimento per i danni causati da carichi HNS trasportati via mare, inclusi petrolio e sostanze chimiche, e copre non solo i danni da inquinamento, ma anche i rischi di incendio ed esplosione, inclusa la perdita di vite umane o lesioni personali, nonché la perdita o danni a proprietà.

La Convenzione HNS del 2010 stabilisce il principio secondo cui “chi inquina paga” garantendo che le industrie della navigazione e delle HNS forniscano un risarcimento a coloro che hanno subito perdite o danni derivanti da un incidente HNS. Sarà istituito un Fondo HNS, per pagare il risarcimento una volta esaurita la responsabilità dell’armatore navale. Questo Fondo sarà finanziato tramite contributi pagati dopo l’incidente dai destinatari dei carichi HNS.

Il Fondo HNS sarà amministrato dagli Stati e i contributi saranno basati sulla reale necessità di compenso.

Le HNS coperte dalla Convenzione includono: oli; altre sostanze liquide definite come nocive o pericolose; gas liquefatti; sostanze liquide con un punto di infiammazione non superiore a 60°C; materiali e sostanze pericolose, pericolose e dannose trasportate in forma confezionata o in contenitori; e i materiali solidi in blocco definiti come presenti pericoli chimici. Si stima che circa 65.000 navi richiederanno i certificati di assicurazione HNS o altre forme di sicurezza finanziaria.

Al 14 aprile 2026, sono 12 gli Stati contratenti: Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Germania, Francia, Regno dei Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia, Sudafrica, Svezia, Turchia.

La Convenzione HNS ed il relativo Protocollo rientrano tra le convenzioni attualmente non in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie, nonostante il Consiglio dell’Unione Europea abbia emesso una serie decisioni, dal 2002 al 2017, di autorizzazione per gli Stati Membri alla ratifica, nell’interesse di tutta la comunità europea.

Il Consiglio UE (25 aprile 2017), nell’autorizzare la ratifica o l’adesione da parte degli Stati Membri, ha voluto tenere in debita considerazione l’intento della Convenzione HNS di: – garantire un risarcimento adeguato, tempestivo ed efficace alle persone che subiscono danni causati dallo sversamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare; – colmare una importante lacuna nel Diritto internazionale in materia di responsabilità nell’ambito del trasporto marittimo; – e uniformare norme e procedure internazionali per le questioni relative alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

Abele Carruezzo

(Deposit of instruments 2010 HNS Convention,14 April 2026,da sx: Mr Sivertsen Director IOPC Funds; Ms. Susanne Baumann, Germany; Ms. Annemijn van den Broek, Paesi Bassi; IMO Secretary-General Arsenio Dominguez; Mr. Jeroen Cooreman, Belgio; Mr. Stefan Gullgren, Svezia; foto courtesy www.flickr.com/photos/imo).