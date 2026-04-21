Piano d’Azione nell’ambito del Patto per il Mediterraneo

Azioni strategiche per Promuovere il Patto per il Mediterraneo; uno ‘Spazio Mediterraneo Comune’ connesso, integrato, prospero, resiliente e sicuro

Bruxelles. La Commissione Europea ha illustrato ai rappresentanti degli Stati membri dell’UE e del Mediterraneo meridionale il primo piano di iniziative – Piano d’Azione – per promuovere l’attuazione del Patto per il Mediterraneo.

Il Patto è stato realizzato grazie ad una più ampia ed inclusiva consultazione con governi, società civile, giovani, settore privato e ricercatori di tutto il Mediterraneo.

Sono state presentate oltre 100 iniziative a favore di cittadini e imprese. In questa prima edizione del Piano d’Azione di quest’anno sono state evidenziate le prime 21 azioni co-progettate, concrete e innovative per l’attuazione.

I tre pilastri del Patto

Primo pilastro: le persone. Forza trainante per il cambiamento, le connessioni e le innovazioni: Otto azioni tra cui l’Iniziativa Universitaria Mediterranea, volta ad approfondire la collaborazione accademica, l’eccellenza nella ricerca e l’innovazione in tutta la regione; e un’Assemblea Parlamentare Giovanile, che permette ai giovani rappresentanti europei e del Mediterraneo meridionale eletti di riunirsi in una piattaforma strutturata e contribuire alle politiche regionali.

Secondo pilastro: economie più forti, più sostenibili e integrate: Quattro azioni tra cui l’Iniziativa Trans-Mediterranea di Cooperazione per le Energie Rinnovabili e le Tecnologie Pulite (T-MED) e la sua Piattaforma di Investimento per accelerare progetti di energia rinnovabile, rete elettrica e tecnologie pulite, mobilitare finanziamenti pubblici e privati, mitigare i rischi finanziari e favorire partnership industriali.

Altre azioni relative a questo pilastro del Patto includono un’ ‘Offerta Tecnologica Aziendale’ e un approccio integrato che combina investimenti pubblico-privati con supporto politico, per promuovere un’interconnessione digitale sicura e affidabile in tutta la regione mediterranea.

Azioni per rafforzare la connettività regionale tramite cavi sottomarini, migliorare la capacità delle telecomunicazioni, favorire la cooperazione regolatoria e abilitare gli scambi tecnici di cybersecurity.

Terzo pilastro: Sicurezza, Preparazione e Gestione delle Migrazioni: Nove azioni tra cui un Hub Europeo per la lotta antincendio dei Vigili del Fuoco (European Firefighting Hub), un Centro regionale per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri con sede a Cipro, che per la prima volta offrirà supporto anche ai paesi del Mediterraneo meridionale, e un ‘MED-OP’, che sosterrà gli sforzi operativi nella lotta contro la criminalità grave e organizzata, in collaborazione con le Agenzie di Giustizia e Affari Interni.

Un’altra azione, quella dei ‘Confini sicuri’, per rafforzare le capacità operative e istituzionali di gestione delle frontiere e la governance del settore della sicurezza. Sulla gestione della migrazione, in particolare, una delle azioni implementerà l’approccio ‘whole-of-route’, affrontando le problematiche migratorie da dove iniziano e combattendo il traffico di persone per aprire la strada a percorsi legali.

I Prossimi passi

In un contesto geopolitico sempre più instabile, l’UE rimane impegnata a rafforzare le partnership in tutto il Mediterraneo.

Il Piano d’Azione è un documento flessibile e dinamico che sarà regolarmente aggiornato e adattato al contesto in evoluzione attraverso consultazioni continue con stakeholder e partner, garantendone la rilevanza e l’efficacia.

La seconda versione del Piano d’Azione è prevista per l’autunno 2026. Una pagina web interattiva permetterà agli stakeholder di individuare progetti e iniziative concrete, esplorarli per paese e settore e seguirne i progressi, garantendo trasparenza e coinvolgimento mostrando al contempo l’impatto tangibile del Patto in tutta la regione.

Contesto

Il Patto per il Mediterraneo è stato sviluppato dalla Commissione Europea e dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna, e adottato dal Collegio nell’ottobre 2025, in vista del suo lancio ufficiale da parte dei partner dell’UE e del Mediterraneo meridionale il 28 novembre 2025, in occasione del 30º anniversario della Dichiarazione di Barcellona.

Radicato nei principi di co-creazione, co-proprietà e responsabilità condivisa, il Patto è il risultato di un processo di consultazione inclusivo senza precedenti, garantendo l’allineamento con i reali bisogni e aspirazioni dei cittadini su entrambe le rive del Mediterraneo.

Abele Carruezzo

*Si allegano factsheet del Patto per il Mediterraneo, courtesy Press Office UE.