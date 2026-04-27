IMO, le linee guida internazionali per scoraggiare frodi marittime e abusi di bandiere

(IMO’s Legal Committee; courtesy IMO)

L’International Maritime Organization Organizzazione approva la riforma del processo di registrazione delle navi contro l’aumento delle false bandiere issate a bordo di navi e oggi prende il via la 84ª sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC 84 – 27 aprile-maggio 2026)

Londra. L’IMO Legal Committee, la scorsa settimana, ha approvato, durante la 113ª sessione, un nuovo insieme di linee guida per migliorare la trasparenza e la dovuta diligenza nella registrazione delle navi, nonché per prevenire registrazioni fraudolente e abusi delle bandiere.

“Le linee guida contribuiscono a colmare una lacuna normativa chiave per l’industria marittima, dato che attualmente non esiste un quadro internazionale vincolante che regoli la registrazione delle navi”, si legge nel comunicato stampa IMO.

Secondo l’IMO, il numero di navi con falsa bandiera è aumentato notevolmente nel periodo da aprile 2025 ad aprile di quest’anno, con 529 navi che issano falsamente la bandiera di un paese. Durante il periodo, quasi 40 Stati membri hanno visto casi di uso fraudolente delle loro bandiere senza la loro autorizzazione.

Il Segretario Generale dell’IMO, Sig. Arsenio Dominguez, ha dichiarato a conclusione della sessione: “Questo è un passo benvenuto verso la garanzia della dovuta diligenza nei sistemi di registrazione navale a beneficio della sicurezza, della protezione dell’ambiente marino e del benessere dei naviganti, essenziali per la sicurezza e la protezione della navigazione internazionale. Le Linee Guida aiuteranno anche a eliminare i casi di registrazione fraudolente”.

Il fenomeno della flotta ombra si affermato per aggirare le sanzioni sul petrolio greggio russo, utilizzando molti artifici come la falsificazione dello status di Registro della bandiera.

L’IMO ritiene che le bandiere africane siano le più note per quanto riguarda le false flag, rappresentando più della metà di tutti i casi segnalati. Le lacune normative, tra cui una debole supervisione, procedure semplificate, tariffe più basse e oneri di conformità più leggeri, hanno portato all’uso delle false flag in paesi come Malawi, Benin, Gambia, Comore, Guinea, Sierra Leone, tra gli altri.

Le Linee Guida si concentrano su: – Legislazione, governance e controllo su chi può effettuare la registrazione delle navi; – Procedure per la garanzia della qualità nella registrazione delle navi; – Due diligence sulla proprietà e sull’identificazione della nave; – Due diligence sui controlli di identità e di idoneità della nave; – Fonti di informazione e condivisione di informazioni.

Il Comitato ha deciso anche di ricostruire il gruppo di corrispondenza Regulatory Scoping Exercise; il gruppo dovrà esaminare le convenzioni IMO e altri strumenti disponibili agli Stati membri, con l’obiettivo di sviluppare azioni per prevenire operazioni illecite, inclusa la navigazione di qualità inferiore. Il gruppo di corrispondenza svilupperà i termini di riferimento per un gruppo di lavoro che sarà convocato nella prossima sessione.

Sullo Stretto di Hormuz, il Comitato Legale ha condannato fermamente le minacce della Repubblica Islamica dell’Iran relative alla posa di mine nello Stretto di Hormuz e nei dintorni, in particolare lo Schema di Separazione del Traffico (TSS). Ha inoltre condannato il sistema di pedaggio segnalato per le navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz e le misure discriminatorie imposte dalla Repubblica Islamica dell’Iran, contrarie agli scopi dell’IMO.

Da stamane, sempre a Londra, prende il via l’84ª sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC 84, Marine Environment Protection Committee).

L’IMO proporrà le basi per i negoziati sui meccanismi di riduzione dei gas serra e le modifiche alle Linee Guida 2022 per lo sviluppo e la gestione del Database IMO sul Consumo di Olio Combustibile per Navi (risoluzione MEPC.349(78)).

Le proposte mirano a eliminare una potenziale incoerenza (e un rischio) nell’applicazione dell’anonimizzazione e a garantire la coerenza con le bozze di emendamento al Regolamento 27 dell’Allegato VI di MARPOL.

Un’altra proposta sarà quella di modificare il metodo di calcolo dell’Indice di Progettazione dell’Efficienza Energetica (EEDI, Energy Efficiency Design Index) raggiunto per le nuove navi (risoluzione MEPC.364(79)) e alle Linee Guida del 2022 sull’indagine e certificazione dell’Indice di Progettazione dell’Efficienza Energetica (EEDI) (risoluzione MEPC.365(79)), tenendo conto dell’aumento dell’uso di motori a doppio combustibile a metanolo sulle navi.

Ed ancora saranno valutate le bozze di emendamento al Codice Tecnico NOx 2008, con l’obiettivo di affrontare l’applicazione uniforme delle disposizioni nella certificazione dei motori che operano con combustibili non contenenti carbonio o miscele di combustibili contenenti e non contenenti carbonio.

Abele Carruezzo