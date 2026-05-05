AVAS con Fedespedi e Studio Legale WST Law organizza a Verona il convegno gratuito sulla Legge 231 con particolare focus sul settore logistica e spedizioni

Mercoledì 13 Maggio 2026

Orario: 10,00 – 13,00

Luogo: DB Hotel Verona Airport, Via Aeroporto 20/C, 37066 Sommacampagna – Verona

AVAS in collaborazione con Fedespedi e lo Studio legale WST Law promuove un convegno gratuito dedicato al Modello 231. Un modello organizzativo specifico per conoscere le aree a rischio e mitigare i profili di responsabilità nelle imprese della logistica, delle spedizioni, delle dogane e delle accise.

Il titolo del convegno è “Il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l’adozione e l’efficace attuazione da parte delle imprese”

Il convegno è dedicato all’approfondimento della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 231/2001, con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica e delle spedizioni. L’incontro intende offrire un inquadramento sintetico dei principali profili di responsabilità dell’ente e delle misure organizzative idonee alla prevenzione dei reati, alla luce dell’esperienza applicativa e degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti.

Saranno esaminati:

-Panoramica sulla normativa;

-Come si costruisce un modello organizzativo;

-L’attuazione del modello organizzativo e le attività dell’organismo di vigilanza;

-Il Whistleblowing (segnalazione di illeciti e violazioni);

-Focus su settori logistico, doganale e accise : rischi e controlli specifici.

L’iniziativa è rivolta ad amministratori, dirigenti e responsabili aziendali interessati ai profili di governance e compliance.

La partecipazione è gratuita previa registrazione