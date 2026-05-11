UE, la riforma del Codice Doganale dell’Unione potrebbe entrare in vigore prima dell’estate

La riforma della Union Customs Code, più ambiziosa dalla sua creazione nel 1968, inizierà a essere applicata nel 2027 con l’entrata parziale in funzione dell’Autorità Doganale

Bruxelles. Lo scorso marzo, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di sottoporre a revisione il quadro doganale dell’UE, dotando l’Unione di un pacchetto di strumenti più moderno per affrontare tendenze quali gli enormi aumenti dei volumi commerciali, in particolare nel commercio elettronico, un numero in rapida crescita di norme dell’UE che devono essere controllate alla frontiera e le difficili realtà geopolitiche.

La riforma istituisce nuovi strumenti innovativi per facilitare il commercio mondiale, migliorare l’efficienza della riscossione dei dazi doganali e rafforzare i controlli sulle merci non conformi, pericolose o non sicure. Nel complesso, il nuovo sistema consentirà controlli più rigorosi senza imporre oneri eccessivi alle Autorità e agli operatori economici.

Il contenuto con i punti essenziali per la riforma del Codice Doganale dell’Unione (UCC) ha ottenuto anche l’approvazione delle più alte istituzioni europee. (art. 28.06.2025 Accordo in Consiglio dell’UE sulla riforma del Codice Doganale Unionale – il nautilus).

Piattaforme online

Nell’ambito della riforma del UCC, una vera e propria priorità strategica è costituita dall’e-commerce, settore nel quale le piattaforme online assumeranno un ruolo chiave nel garantire che le merci vendute rispettino tutti gli obblighi doganali, assumendo esse stesse la qualifica di importatori, c.d. “presunti”.

Le piattaforme online, infatti, saranno responsabili di garantire il pagamento dei dazi doganali e dell’Iva al momento dell’acquisto, cosicché i consumatori europei possano essere rassicurati sulla conformità dei loro acquisti alle normative di riferimento.

Hub digitale

La riforma introduce un hub digitale centralizzato per i dati doganali, con strumenti di intelligenza artificiale per la gestione dei rischi.

Il nuovo organismo – centro della riforma della UCC – coordinerà e modernizzerà le operazioni doganali dei 27 Stati membri; mira a facilitare lo scambio di informazioni e la gestione del rischio a livello UE, al fine di armonizzare l’applicazione dell’UCC, rilevando e prevenendo le frodi doganali.

Funzioni

Le sue funzioni includeranno anche la gestione dell’EU Data Hub, la nuova piattaforma digitale unica per tutte le operazioni doganali dell’UE. Uno degli obiettivi del Data Hub è eliminare la duplicazione amministrativa. Secondo le stime dell’UE, ciò permetterà agli Stati membri di risparmiare oltre 2 miliardi di euro all’anno in costi operativi.

Trust and Check

Allo stesso tempo, la legislazione aggiornata crea la cifra del Trust and Check. In questo schema, le aziende che forniscono informazioni esaustive sulle dichiarazioni delle loro merci potranno “godere di obblighi doganali più agili”, spiega il Consiglio, come avviene per le procedure semplificate. Inoltre, le aziende “più affidabili” potranno rilasciare le loro merci “per la libera circolazione” senza la necessità di interventi doganali attivi. Le altre aziende devono continuare con il sistema dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Infine, un altro dei punti che si ritiene maggiormente nella riforma della CAU è la nuova tassa per i piccoli pacchetti, una misura approvata lo scorso novembre. La Commissione e gli Stati membri hanno deciso di abolire l’esenzione fiscale per i lotti inferiori a €150, imponendo così una tassa di €3 a partire dal 1° luglio 2026.

I prossimi passi

Una volta che il testo avrà un accordo politico tra le alte istituzioni europee, sarà sottoposto a voto nelle prossime sessioni del Parlamento Europeo, una procedura presumibile, dato che la riforma ha l’approvazione dei gruppi parlamentari. A seguito del voto, il regolamento entrerà ufficialmente in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nel Diario Ufficiale dell’UE e inizierà la sua attuazione 12 mesi dopo.

Il Consiglio Generale degli Agenti Doganali e dei Rappresentanti Doganali

“Riteniamo necessario adattare il sistema alle nuove sfide del commercio internazionale, soprattutto in ambiti come l’e-commerce, la digitalizzazione e la gestione del rischio. In questo senso, riteniamo che l’impegno verso un modello basato sui dati e la creazione di un’Autorità Doganale dell’UE (EU Customs Authority) rappresentino progressi rilevanti verso una maggiore armonizzazione ed efficienza nel funzionamento delle dogane europee”.

Tuttavia, aggiungono che questa trasformazione “deve essere realizzata con l’aiuto di operatori e professionisti del settore, in particolare dei rappresentanti doganali, il cui ruolo è fondamentale per garantire la corretta applicazione delle normative, la sicurezza giuridica e la fluidità del commercio. Vorremmo inoltre sottolineare l’importanza che figure come l’Operatore Economico Autorizzato (AEO) continuino a essere un pilastro del sistema, impedendo alla nuova architettura doganale di diluire gli incentivi alla conformità o generare incertezza nelle procedure”.

Il Consiglio insiste che la modernizzazione del sistema doganale europeo “deve essere accompagnata da misure che semplifichino davvero le procedure, riducano gli oneri amministrativi e rafforzino la collaborazione pubblico-privata. In un contesto di crescente complessità regolatoria e geopolitica, è essenziale che la riforma garantisca un equilibrio tra controllo commerciale e facilitazione, preservando la competitività delle aziende europee e la sicurezza del mercato unico”.

Secondo il Consiglio Generale degli Agenti Doganali e dei Rappresentanti Doganali, l’entrata in vigore del testo finale potrebbe avvenire prima dell’estate successiva al voto in Parlamento.

Abele Carruezzo