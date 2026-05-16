La Norvegia introduce i requisiti di riduzione delle emissioni per le navi offshore

(Il Ministro del Clima e dell’Ambiente Andreas Bjelland Eriksen, durante il vertice naturalistico COP16 a Roma, febbraio 2025; foto courtesy Jo Randen/Ministero norvegese del Clima e dell’Ambiente)

La Norvegia obbliga le navi offshore di ridurre ulteriormente le loro emissioni

Oslo. I problemi ambientali e climatici – come è noto – non conoscono confini e le emissioni nell’aria, nel suolo e nell’acqua, con la diffusione di sostanze pericolose riguardano aree ben oltre il luogo in cui si verificano le emissioni.

Per questo – nel prossimo futuro ad iniziare dall’oggi – saranno necessari accordi internazionali che siano capaci di avallare una distribuzione equa di costi e responsabilità, garantendo anche i Paesi che sono impegnati già in misure e leggi lungo questo sentiero della salvaguardia ambientale.

La Norvegia ha introdotto requisiti per le aziende che operano sulla piattaforma continentale norvegese con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dalle navi offshore a partire dal 2029.

Il governo norvegese ha già intrapreso – dal 2021 – questi requisiti, come parte dell’accordo climatico del Paese con l’Europa. Infatti, la Norvegia fa parte dell’ EU’s Effort Sharing Regulation (Regolamento di Condivisione degli Sforzi dell’UE) e mira a fissare una serie di obiettivi di riduzione delle emissioni per un periodo di anni fino al 2050.

Per il Ministero del Clima e dell’Ambiente, il settore marittimo norvegese rappresenta l’ 8% delle emissioni del paese; inoltre, oltre il 16% delle sue emissioni nell’ambito dell’accordo di condivisione dello sforzo con l’UE, le navi offshore rappresentano la quota maggiore.

Il Ministro per il Clima e l’Ambiente, Andreas Bjelland Eriksen, ha dichiarato che ” le nuove regole per le navi offshore prevederanno notevoli tagli alle emissioni. Inoltre, le regole guideranno nuove tecnologie e rafforzeranno il ruolo di leadership della Norvegia nel trasporto marittimo verde.

Le nuove regole imporranno agli operatori una riduzione dell’ l’intensità dei gas serra delle loro navi pari al 10% nel periodo 2029-2031. Questo valore sarà portato a una riduzione del 40% nel periodo 2038-2040.

Nel complesso, si prevede che la regolamentazione preveda una riduzione totale delle emissioni di circa 1,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (CO2e). Tuttavia, queste regole sono esenti per una nave che opera sulla piattaforma norvegese per meno di 30 giorni.

Nelle nuove regole non sono considerate (e quindi esentate) le navi che utilizzano biocarburanti; clausola contestata dall’Associazione degli Armatori Norvegesi.

Infatti, la Norwegian Shipowners’ Association ha protestato contro questa esenzione e contro diversi altri requisiti. L’Associazione afferma che i biocarburanti sono attualmente una delle poche misure disponibili per garantire una rapida riduzione delle emissioni nella flotta esistente. Pertanto, quando tali soluzioni saranno rimosse, gli armatori saranno costretti a passare a alternative più costose e meno accessibili.

“Il governo – per gli armatori norvegesi – sta introducendo regolamentazioni costose e uniche, nonostante la forte opposizione di un’industria unita. Questo avviene in diretta contraddizione con segnali chiari che le condizioni quadro sulla piattaforma norvegese dovrebbero rimanere fisse. Questa imprevedibilità è impossibile per la comunità imprenditoriale”.

Il governo ha aggiunto che i requisiti introdotti stimoleranno la domanda di combustibili alternativi come idrogeno e ammoniaca; lo testimoniano i proprietari norvegesi di navi offshore che stanno passando a carburanti a basse o zero emissioni.

In particolare, la società norvegese Eidesvik è in procinto di convertire la sua nave offshore Viking Energy per utilizzare carburante di ammoniaca. La revisione della nave Viking Energy, prevista in autunno prossimo, contribuirà ad essere la prima nave offshore in grado di operare con ammoniaca.

Intanto, l’Agenzia energetica statale norvegese Enova ha avviato un nuovo ciclo di finanziamenti a fondo perduto destinato alla decarbonizzazione industriale, indirizzando i capitali pubblici verso la riduzione delle emissioni in alcuni dei settori più inquinanti del paese. L’iniziativa conferma il costante impegno della Norvegia ad accelerare la trasformazione industriale in vista dell’inasprimento degli obblighi climatici europei.

Nello specifico, per la Norvegia, l’Agenda per la decarbonizzazione industriale si interseca con il suo ruolo di importante produttore di petrolio e gas.

Il Paese – in questi ultimi anni – ha perseguito una duplice strategia: mantenere le esportazioni di idrocarburi e al contempo investire massicciamente nelle energie pulite nazionali e nella transizione industriale.

I critici sostengono che i due obiettivi siano in contraddizione tra loro. I sostenitori, invece, affermano che gli investimenti norvegesi nelle tecnologie pulite, anche attraverso Enova, rappresentino un autentico cambiamento strutturale.

Il Net-Zero Industry Act della Commissione europea, entrato in vigore nel 2024, fissa obiettivi per la produzione nazionale di tecnologie pulite e, implicitamente, aumenta la pressione sui siti industriali che non riescono a decarbonizzare. Le aziende che non sono in grado di dimostrare percorsi credibili di riduzione delle emissioni si trovano e si troveranno ad affrontare rischi crescenti, sia normativi che finanziari, a causa dell’aumento del prezzo del carbonio e dell’inasprimento degli standard per gli appalti verdi.

Abele Carruezzo