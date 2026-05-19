Gruppo di Lavoro istituito dal MIT a sostegno della riforma dei porti italiani

Nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli esperti: il Prof Ugo Patroni Griffi nominato quale ‘esperto giuridico’

Roma. Si tratta del “Riordino della legge 28 gennaio 1994, n.84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale”.

Dopo che la Ragioneria dello Stato ha apposto il proprio bollino al testo di riforma (27 aprile 2026), e dopo la firma del Presidente Sergio Mattarella (06.05.2026) il disegno di legge (presentato dall’un. le Edoardo Rixi) passa in Parlamento per la discussione ed eventuali emendamenti proposti.

La proposta riguarda una gestione centrale per le Autorità Portuali e prevede riforme sostanziali nel modello di amministrazione e gestione delle stesse. L’obiettivo centrale della riforma è l’istituzione della nuova società “Porti Italia SpA”per la gestione degli investimenti infrastrutturali strategici, sottraendo la realizzazione di grandi opere alla competenza delle Autorità di Sistema Portuale.

La modernizzazione del Sistema Portuale e logistico italiano – per il Ministero delle Innfrastrutture e dei Trasporti – costituisce una sfida importante per la competitività del Paese per lo sviluppo dell’intermodalità e per il rafforzamento della centralità dell’Italia nel Mediterraneo.

Per questo, il MIT ha istituito Il Gruppo di Lavoro che avrà il compito di accompagnare il percorso di revisione della ‘governance portuale’, contribuendo alla predisposizione di tutti gli atti attuativi connessi al nuovo assetto organizzativo del comparto.

Il Prof, Avv. Ugo Patroni Griffi, docente di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, presso l’Università agli Studi Aldo Moro di Bari, è stato nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) quale Componente del Gruppo di Lavoro a supporto delle attività di attuazione della riforma della governance portuale.

Il percorso di revisione del Sistema Portuale italiano, con il Gruppo di Lavoro, si affida a dei professionisti consolidati nel settore.

E’ il caso del Prof. Ugo Patroni Griffi, che con la sua esperienza nel settore giuridico-economico quale Ordinario dell’Università di Bari e della LUISS Guido Carli di Roma, e come past-president della A.P. Brindisi e della prima AdSP del Mare Adriatico Meridionale, la sua partecipazione sarà apprezzata nel contribuire alla definizione delle future linee operative e regolatorie della portualità nazionale.

“Si tratta di un incarico di grande responsabilità – ha detto Patroni Griffi al telefono de IL Nautilus – e di rilievo strategico per il futuro del Sistema Portuale italiano che dovrò condividere con autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, delle Capitanerie di Porto, del mondo accademico e delle professioni”.

Il Gruppo di lavoro sarà coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Scotti con l’obiettivo di contribuire alla definizione del nuovo assetto della governance portuale nazionale e alla predisposizione dei relativi decreti attuativi.

In questo nuovo ruolo, la presenza del Prof Ugo Patroni Griffi punta a condividere con il Gruppo le proprie competenze maturate nei settori della logistica integrata, dell’intermodalità sostenibile, della transizione energetica e dei combustibili alternativi, del cold ironing e non ultime nella ZES Unica del Mezzogiorno, con il suo ultimo manuale sulle Zone Economiche Speciali. Logistiche Semplificate e Zone Franche Doganali, edito da Cacucci Editore Bari, infrastrutture strategiche per il Paese.

In questo contesto, il Nautilus Lab del quotidiano nazionale www.ilnautilus.it, con il suo contributo tecnico-giuridico, seguirà i lavori del Gruppo ministeriale; e unitamente al Comitato scientifico e redazionale il Nautilus Lab formula i migliori auguri di buon lavoro al Prof. Ugo Patroni Griffi nell’intento di migliorare efficienza e capacità di sviluppo del Sistema Portuale italiano.

Abele Carruezzo