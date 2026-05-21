Pescare con la canna non basta, ora serve anche un’App



(Foto courtesy pescareshow.it/it/rimini)

Sempre più complicazioni con la febbre dell’app per registrare la sessione di pesca, si rischia una multa di 3 mila euro

Roma. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 maggio 2026, riguarda il DD 0194803 del 24 aprile 2026 sulle “Misure della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa” e del suo allegato: “Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa”.

Al riguardo, il Dipartimento della Sovranità alimentare e dell’ ippica, Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.

L’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, stabilisce anche che la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.

Tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale”del MASAF.

Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati. L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione.

Prima per poter esercitare una pesca sportiva da fermo da riva e/o da un m0lo o con imbarcazione da diporto bastava compilare un foglio prestampato, ora non basta più una canna da pesca ma serve lo smartphone con un’App dedicata.

Pensate un attimo ai pescatori che hanno poca confidenza con le app o hanno cellulari funzionanti per ricevere solo chiamate dedicate: ma che cosa pretendete il ‘futuro’ non è vostro!

Nelle procedure approvate delle “Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa” si legge che tutte le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibili sulle maggiori piattaforme informatiche, come Google Play Store e Apple Store.

Il tutto fa riferimento all’articolo 55, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2842/2023, con cui la Commissione europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi membri richiedenti.

I soggetti hanno l’obbligo di effettuare la registrazione sul sistema RecFishing della cattura delle quattro specie ittiche indicate, ovvero il Tonno rosso (Thunnus Thynnus), il Pesce spada (Xiphias gladius), la Lampuga (Coryphaena hippurus) e l’Alalunga (Thunnus alalunga). In caso di violazioni si applicano sanzioni da 1.000 a 3.000 euro, aumentate di un terzo nel caso riguardino il tonno rosso e il pesce spada.

La pratica funziona così

Qualunque appassionato di pesca, di età superiore ai 16 anni (qui i minori di 16 anni non possono usare il fucile subacqueo, anche se molti quindicenni pescano con canna più esemplari degli anziani), deve prima della canna da pesca comprare uno smartphone.

Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.

Al termine della procedura di registrazione, nella sezione “Profilo” della App, verrà generato un codice RecFishing.

Il codice RecFishing dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori nazionale (area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF).

Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai precedenti punti.

Così, dopo queste formalità, quando si esce in mare con la barca e/o si immerge , si deve avviare la sessione di pesca sull’App e chiuderla quando la sessione termina.

Se la pesca non è stata fruttuosa, relativa alle quattro specie indicate nel decreto, si dovrà chiudere la sessione di pesca; se invece tra gli elementi pescati figurano alcuni delle specie di c.s. vanno indicati e registrati sull’App prima del rientro in porto o almeno entro non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la cattura. Naturalmente se si pescano cefali non vanno indicati o registrati sull’App.

Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la direzione del MASAF ha attivato un sistema di help desk al seguente indirizzo e-mail: censimentopescasportiva@masaf.gov.it. Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ raggiungibile al sito web dedicato: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/.

Naturalmente il disagio rimane tutto per gli over 70; forse bastava esentarli come per i minori di 16 anni. Un’ultima osservazione: anche gli ospiti presenti in barca che pescano solo in quella determinata occasione da diporto devono aver scaricato l’App RecFishing per non incorrere in sanzioni.

Così, anche per i pescatori sportivi si profilano in futuro dei corsi dedicati e certificati.

Un ultimo avviso per i pescatori professionisti: Il Ministero del Lavoro ha aperto le domande per il ‘fermo pesca 2025’.

Dalle ore 12:00 del 21 maggio 2026, sarà possibile presentare le domande per il fermo pesca del 2025.

Le istanze potranno essere inoltrate esclusivamente sul portale “Fermo Pesca” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro le ore 23:59 del 30 giugno 2026.

Per l’anno 2025, è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima una indennità giornaliera omnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, come disposto dal decreto interministeriale n. 1603 del 19 maggio 2026.

Abele Carruezzo

*Si allegano Documenti ministeriali MASAF