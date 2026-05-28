Uiltrasporti: firmato il rinnovo del CCNL Ormeggiatori e barcaioli

Roma– “Bene il risultato raggiunto con la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dei servizi di ormeggio e barcaioli dei porti italiani”.

Così in una nota la Uiltrasporti commenta l’accordo siglato con Angopi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e le altre organizzazioni sindacali di categoria.

“Il lungo e complesso percorso negoziale, ha permesso di introdurre importanti novità nel contratto che avrà valenza dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2028. Sul piano economico, il contratto prevede incrementi retributivi con un aumento medio complessivo pari a 220 euro. Particolare attenzione è stata data alla salute e sicurezza e alla conciliazione vita-lavoro. Importanti anche le misure sulla formazione professionale, con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica e normativa del settore portuale.

Sul fronte della classificazione professionale il contratto introduce due nuove figure: l’allievo ormeggiatore e l’aspirante ormeggiatore oltre all’aggiornamento dei profili professionali, con l’obiettivo di valorizzare le competenze specifiche”.

“Questo rinnovo – conclude la nota della Uiltrasporti – evidenzia ancora una volta l’importanza di un confronto costruttivo tra le parti per una reale valorizzazione del lavoro di una categoria fondamentale per la sicurezza e l’efficienza dei porti italiani”.