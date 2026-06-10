EU AI Act 2026: cos’è, cosa prevede e come le aziende italiane possono adeguarsi

L’EU AI Act (Reg. UE 2024/1689) è la prima legge mondiale sull’IA. In vigore da agosto 2024, regola sviluppo e uso dei sistemi AI in base al rischio; importante la scadenza di agosto 2026

Bruxelles. Le aziende europee ed in particolare quelle italiane si dovranno adeguare per rimanere conformi all’Act AI.



EU AI Act e il suo obiettivo principale

L’EU AI Act (Regolamento UE 2024/1689) è il primo quadro normativo al mondo sull’intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è garantire che i sistemi AI usati in Europa siano sicuri, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali, attraverso un approccio graduato basato sul livello di rischio dei singoli sistemi.

Le organizzazioni che sviluppano, integrano o utilizzano AI in contesti professionali nell’UE sono soggette ai suoi obblighi.

Il regolamento è in vigore già dall’agosto 2024. I principali step hanno segnalato: febbraio 2025 (divieto pratiche vietate); agosto 2025 (obblighi per modelli AI per uso generale); agosto 2026 (piena applicazione agli sistemi ad alto rischio elencati nell’Allegato III).

Quest’ultima scadenza è la più rilevante per la maggior parte delle PMI e delle medie imprese italiane.

Le regole per i sistemi utilizzati in alcune aree ad alto rischio – inclusi biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, migrazione, asilo e controllo delle frontiere – si applicheranno dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi integrati in prodotti come ascensori o giocattoli, le regole si applicheranno dal 2 agosto 2028.

Sistemi AI ad alto rischio secondo l’Act AI

Rientrano nella categoria ad alto rischio: software di selezione e valutazione automatica del personale (ATS con ranking), sistemi di scoring del credito, strumenti AI per la gestione di infrastrutture critiche (energia, logistica, acqua), AI per l’accesso a servizi pubblici essenziali, sistemi di classificazione biometrica.

Le aziende che usa o distribuisce uno di questi sistemi, è soggetta a obblighi specifici di documentazione, sorveglianza e registrazione.

Chi deve rispettare l’EU AI Act? Solo chi sviluppa AI?

No. Sono soggetti agli obblighi sia i provider (chi sviluppa e distribuisce sistemi AI), sia i deployer (chi li utilizza in contesti professionali).

Un’azienda che acquista e usa un software con funzionalità AI, ad esempio per la gestione HR o il customer scoring, può avere obblighi propri in quanto utilizzatrice, indipendentemente da chi ha sviluppato il sistema.

AI Act per l’intelligenza artificiale generativa

I sistemi di AI per uso generale (GPAI, General-Purpose AI), come i Large Language Model, sono soggetti a requisiti di trasparenza e alla pubblicazione di sintesi sui dati di addestramento.

Per i modelli con impatto sistemico (potenza computazionale superiore a 10^25 FLOPs, Floating point Operations Per Second; indica il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla CPU) sono previsti obblighi aggiuntivi di gestione del rischio.

Chi integra modelli GPAI nei propri prodotti deve assicurarsi che il fornitore abbia adempiuto agli obblighi normativi.

Approccio basato sul rischio dell’AI Act in un’azienda concreta

Il primo passo è censire tutti i sistemi AI in uso, inclusi quelli integrati in software commerciali o SaaS, e verificare in quale categoria di rischio ricadono. I SaaS (Software as a Service) è un modello di software basato sul cloud che fornisce applicazioni agli utenti finali attraverso un browser Internet

I sistemi a rischio minimo e limitato richiedono poche o nessuna misura aggiuntiva. Per quelli ad alto rischio, occorre implementare un sistema di gestione del rischio, produrre documentazione tecnica, garantire supervisione umana e mantenere log delle operazioni.

Un partner specializzato può supportare questa classificazione e definire la roadmap di adeguamento più efficiente.

Come si coordinano AI Act, GDPR e NIS2 per le aziende italiane?

I tre regolamenti si sovrappongono e si integrano.

Il GDPR (General Data Protection Regulation), richiede DPIA (Data Protection Impact Assessment), cioè la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati; un processo di analisi del rischio che il titolare del trattamento deve svolgere prima di avviare trattamenti che presentano rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, spesso coincidenti con i sistemi AI ad alto rischio dell’AI Act.

La NIS2 (Network and Information Security Directive 2) impone obblighi di sicurezza e resilienza per i settori essenziali, che riguardano anche i sistemi AI critici.

L’approccio più efficiente è gestire i tre framework in modo coordinato, partendo da un inventario unico dei sistemi e dei dati trattati.

Sul tema dell’AI si è espresso anche il Papa Leone XIV, con la sua prima enciclica “ Magnifica humanitas”- custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale-. “Oggi, scrive il Papa – ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, in cui la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull’immaginario collettivo”.

Ed ancora “Mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa”. Le nuove tecnologie aprono un orizzonte esteso in direzioni che, seppur intuibili, non possiamo ancora pienamente prevedere. Ciò rende più complesso valutarne l’impatto e gli effetti a lungo termine sulla dignità delle persone e sul bene comune.

Abele Carruezzo