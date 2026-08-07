A lavoro sulla riforma della governance portuale

(Prof Ugo Patroni Griffi, foto courtesy Fb-Meta)

Le considerazioni del Prof Ugo Patroni Griffi, componente del Gruppo di Lavoro ministeriale sulla riforma della governance portuale

Roma. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il Decreto Integrativo che rafforza il ‘Gruppo di lavoro’ incaricato di accompagnare la riforma della governance portuale, adeguandone la composizione all’avanzamento dell’iter parlamentare del disegno di legge.

Per il Viceministro Edoardo Rixi, l’obiettivo è mettere a disposizione della riforma un patrimonio di competenze ancora più ampio e qualificato, integrando professionalità di alto profilo provenienti dal mondo delle Istituzioni, dell’Accademia e delle Professioni, con consolidate esperienze nei campi del Diritto, dell’Economia, della Logistica e delle Politiche del mare.

Il Gruppo di lavoro, che oggi può contare su 33 componenti di elevatissimo profilo professionale, rappresenta la volontà del Governo di costruire una riforma fondata sul merito, sul dialogo istituzionale e sul contributo delle migliori competenze disponibili, per dotare l’Italia di una governance portuale moderna, efficiente e all’altezza delle sfide dei prossimi decenni.

“La riforma della governance portuale è una scelta strategica per il futuro del sistema logistico nazionale e vogliamo che arrivi al traguardo con il più ampio patrimonio di competenze possibile”, ha dichiarato il Viceministro Edoardo Rixi.

Fra i componenti del Gruppo figura il Prof. Ugo Patroni Griffi, docente Infrastrutture e Logistica Sostenibili presso l’Università Aldo Moro di Bari, e direttore della nostra sezione scientifica del Nautilus Lab.

A Lui abbiamo chiesto una breve considerazione sul tema attuale: “L’Autorità di Sistema Portuale avrà ancora autonomia di bilancio e di attività progettuale?”

“La riforma realizza una specializzazione, non uno spossessamento. È un punto che merita di essere chiarito, perché la lettura affrettata del disegno di legge ha alimentato il timore di un ’Autorità ridotta a terminale amministrativo di scelte assunte altrove, e non è così che il testo è costruito.

Alla società Porti d’Italia sono riservate le sole opere strategiche individuate dal Piano nazionale degli interventi per le infrastrutture di trasporto marittimo, e le è riservata la loro realizzazione in regime di concessione, quale gestore di un servizio di interesse economico generale, attraverso lo strumento attuativo dell’accordo di programma.

Si tratta, per intendersi, di quelle opere che per dimensione, costo e rilievo internazionale richiedono una massa critica finanziaria che il singolo scalo non possiede e una capacità industriale di stazione appaltante che si costruisce solo concentrando competenze specialistiche, e che consentono di aprire con serietà al concorso di capitali privati, dalla finanza di progetto alle forme di partenariato istituzionalizzato.

Tutto il resto rimane dove è sempre stato. All’Autorità di sistema portuale continuano a spettare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, gli interventi infrastrutturali del proprio scalo che non abbiano quella dimensione strategica, la pianificazione attraverso lo strumento del piano regolatore portuale, il regime concessorio delle aree e delle, con la determinazione dei canoni e la gestione del rapporto con gli operatori, e il ruolo di soggetto autorizzatore in ambito portuale.

È esattamente il contrario di uno svuotamento: è la restituzione all’Autorità del suo mestiere proprio, che è governare il porto come sistema, regolarne gli usi, presidiarne il rapporto con la città e con il territorio, mentre la grande infrastrutturazione di rilievo nazionale trova un soggetto attrezzato per portarla a compimento nei tempi che l’Europa e i mercati impongono.

Come ha ricordato il Viceministro Rixi, l’obiettivo è dotare il Paese di una governance moderna e all’altezza delle sfide dei prossimi decenni. Il lavoro parlamentare e quello del Gruppo servono precisamente ad affinare i confini di quel riparto, perché la specializzazione operi come somma di competenze e non come sovrapposizione”.

Abele Carruezzo