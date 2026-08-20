Nasce a Salerno il “Comitato per la Difesa e la Valorizzazione del Demanio Marittimo e Turismo Costiero della Città di Salerno”

Salerno – Si è costituita oggi, presso lo Studio Legale dell’Avv. Alfonso Mignone in Corso Vittorio Emanuele II, il Comitato civico denominato “Comitato per la Difesa e la Valorizzazione del Demanio Marittimo e Turismo Costiero della Città di Salerno”.

I promotori, riuniti in qualità di fondatori, hanno deliberato all’unanimità la costituzione del Comitato, l’approvazione integrale dello Statuto (composto da 13 articoli) e la nomina temporanea a Presidente dell’Avv. Alfonso Mignone, con poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato, apolitico, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale. In particolare si propone di:

tutelare e valorizzare il demanio marittimo quale bene comune inalienabile, garantendo il libero e gratuito accesso alla battigia e agli spazi pubblici costieri;

contrastare occupazioni abusive, concessioni illegittime o non conformi e privatizzazioni di fatto che pregiudichino la pubblica fruizione;

promuovere la corretta applicazione del Codice della Navigazione, della normativa regionale e comunale, nonché della disciplina ambientale, paesaggistica e turistica;

favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo costiero;

promuovere l’introduzione, presso il Comune di Salerno, di un Assessorato al Mare;

collaborare con istituzioni (Comune, Regione Campania, Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Soprintendenza), associazioni e operatori del settore;

agire, nei limiti di legge, in sede amministrativa e giudiziaria a tutela degli interessi collettivi e diffusi connessi al demanio marittimo e al turismo costiero.

La sede legale è temporaneamente fissata in Salerno, Corso Vittorio Emanuele II, c/o Galleria Capitol, Piano II, Int. 209.

I soci fondatori sono: Alfonso Mignone, Rita Peluso, Cesare Guarini, Antonino Daniele Caramagna, Giovanni Castellana, Francesco Vota, Francesco Rainis, Gabriele Casaburi, Rosario Peduto e Daniela De Vita.

Il Comitato invita cittadini, associazioni e operatori del territorio a unirsi all’iniziativa per difendere e valorizzare insieme il mare e la costa di Salerno.

Contatti

Presidente pro tempore: Avv. Alfonso Mignone

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, c/o Galleria Capitol, Piano II, Int. 209 – Salerno