L’Unione Europea ha approvato la Convenzione di Pechino sulle vendite giudiziarie di navi

L’UE ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, nota come Convenzione di Pechino

Bruxelles. Si tratta di un ulteriore passo verso un quadro internazionale comune per il riconoscimento delle vendite giudiziali di navi.

La vendita giudiziaria di navi è un processo legale fondamentale nel Diritto Marittimo, che consente di vendere una nave per saldare debiti ipotecari, crediti marittimi o pegni.

La Convenzione di Pechino ha recentemente aperto la strada a un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie, garantendo che tali vendite conferiscano un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso.

L’UE ha depositato il suo strumento di approvazione il 18 giugno 2026 e ha ribadito la dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 18 (2) al momento della firma della Convenzione.

La Convenzione entrerà in vigore per l’UE il 15 dicembre 2026.

Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022, la Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 17 febbraio 2026. (Art. 18.02.2026, Entrata in vigore la Convenzione di Pechino sulla Vendita Giudiziaria delle Navi – il nautilus ).



È stata preparata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), basandosi su una bozza di convenzione sul riconoscimento delle vendite giudiziarie estere di navi sviluppata dal Comité Maritime International (CMI) e approvata dall’Assemblea CMI nel 2014.

La Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, nota anche come “Convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria delle navi”, stabilisce un regime armonizzato per conferire effetto internazionale alle vendite giudiziarie, preservando al contempo il diritto interno che regola la procedura delle vendite giudiziali e le circostanze in cui le vendite giudiziali conferiscono il titolo pulito.

Garantendo la certezza giuridica sul titolo che l’acquirente acquisisce sulla nave durante la navigazione internazionale, la Convenzione è progettata per massimizzare il prezzo che la nave può ottenere sul mercato e i proventi disponibili per la distribuzione tra i creditori, e per promuovere il commercio internazionale.

Con l’entrata in vigore il 16 dicembre prossimo, l’approvazione dell’UE è significativa, ma il suo effetto è limitato dalla divisione delle competenze tra l’UE e i suoi Stati membri.

L’International Bar Association (IBA) – con la sua dichiarazione di competenza – l’UE diventa parte della Convenzione solo nelle aree di competenza dell’UE. L’IBA, principale organizzazione di membri per i professionisti legali internazionali, le associazioni forensi e le società di avvocati, è nata dalla convinzione di poter contribuire alla stabilità e alla pace globale attraverso la promozione e la protezione dello stato di diritto.

Gli Stati membri mantengono la responsabilità delle restanti disposizioni. Di conseguenza, l’approvazione UE da sola non rende la Convenzione pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE.

Ad oggi, l’ONU registra 34 Stati firmatari e cinque ‘parti’; mentre, all’interno dell’UE, la Spagna ha ratificato la Convenzione; Belgio, Croazia, Cipro, Italia, Lussemburgo e Malta l’hanno firmata, ma non ancora ratificata.

L’approvazione dell’UE potrebbe tuttavia dare ulteriore slancio alla Convenzione. Conferma il sostegno al regime internazionale a livello UE e stabilisce la posizione dell’UE sul rapporto tra la Convenzione e le regole UE esistenti, incluse quelle che regolano la giurisdizione e la notifica dei documenti.

Affinché la Convenzione abbia pieno effetto a livello nazionale, tuttavia, i singoli Stati membri che non sono ancora diventati parti dovranno comunque ratificarla o certificare l’adesione.

L’approvazione dell’UE è limitata alle aree coperte dalla sua dichiarazione di competenza, in particolare agli Articoli 4 e 9, e solo nella misura in cui tali disposizioni possono influenzare regole comuni UE o modificarne il campo d’applicazione.

All’articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea – Categorie e settori di competenza dell’Unione, l’UE ha solo le competenze (poteri) conferitele dai Trattati (principio di attribuzione).

Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti delle competenze conferitele dagli Stati membri dell’Unione nei Trattati, al fine di raggiungere gli obiettivi stessi dei Trattati. Le competenze non attribuite all’Unione nei Trattati restano di prerogativa degli Stati membri.

Abele Carruezzo