Le ingerenze dei Comuni sull’uso delle banchine di un porto

Ancora una volta, il TAR azzera i vincoli paesaggistici e urbanistici relativi a porgetti di utilizzo delle banchine

E’ il caso del porto di Livorno: il TAR della Toscana (Sezione Prima), con la sentenza n. 1740 del 26 agosto 2026 azzera tutti i vincoli paesaggistici e urbanistici che il Comune rivendicava.

I Giudici amministrativi – Silvia La Guardia, Presidente Silvia De Felice, Consigliere Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore – hanno infatti accolto i ricorsi riuniti presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, da Porta Medicea S.r.l. e da Confindustria Toscana Centro e Costa, affiancata da un pool di imprese terminaliste e concessionarie.

Con delibera n.159 del 13.07.2023 il Consiglio Comunale di Livorno adottava la variante generale al piano strutturale approvato con deliberazione n. 75 del 7.04.2019. Con successiva deliberazione n. 160 del 14.07.2023, il Consiglio Comunale adottava poi il piano operativo. Con deliberazione n. 173 del 12.12.2024 veniva approvata la variante generale al piano strutturale.

Una serie di delibere del CC che di fatto potevano bloccare il porto di Livorno, allungando i tempi burocratici per le opere di ammodernamento.

Per il TAR della Toscana esiste la nullità parziale della delibera del Consiglio comunale n. 146 del 28 luglio 2025 relativa all’aggiornamento del quadro conoscitivo della variante al piano strutturale e all’approvazione del piano operativo: secondo il Tribunale, i Comuni non hanno il potere di estendere la propria pianificazione urbanistica, né il vincolo paesaggistico della fascia costiera previsto dal Codice dei Beni Culturali, alle banchine e alle aree retro-portuali, blindando così l’autonomia dei porti.

La ‘filosofia’ di fondo – operata dal Comune di Livorno – è stata smascherata con questa sentenza: il Comune, includendo le aree operative e retro-portuali nel proprio piano, ha esercitato di fatto un potere non suo! Appoggiandosi ai vincoli della Soprintendenza – come strumento oppositivo nei confronti dell’AdSP – il Comune ha rinnegato l’impegno passato con Regione e AdSP contro Ministero della Cultura nel tutelare aree di uso prettamente industriale e quindi tutele non applicabili.

Una sentenza – quella di ieri del TAR della Toscana – che ricorda il tempo trascorso inutilmente in ricorsi, che il porto di Brindisi ha dovuto sopportare, mossi da un’amministrazione ideologica contro uno sviluppo infrastrutturale di fatto bloccato, ed oggi lo scalo salentino ne sta pagando le conseguenze.

Ancora una volta – come allora – il TAR della Toscana ha spiegato che dopo le modifiche introdotte all’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dal Decreto Legge n. 121 del 2021, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante il Piano Regolatore Portuale, considerato “piano territoriale di rilevanza statale” e “unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”; al Comune resta la pianificazione delle aree di interazione porto-città, previa acquisizione del parere dell’Autorità.

Nel caso di Livorno, l’Autorità di Sistema Portuale del MTS è stata assistita dagli Avvocati Giuseppe Macchione e Ugo Patroni Griffi, quest’ultimo già presidente dell’AdSPMAM.

Al Prof Patroni Griffi abbiamo chiesto una Sua valutazione sul significato amministrativo e politico di tale sentenza e se sia il caso per il Comune di Livorno – come per quello di Brindisi – che si pagassero i danni causati dal blocco amministrativo alla portualità intera dei due scali.

Nel ringraziare il Prof Ugo Patroni Griffi, si riporta integralmente la Sua considerazione.

“Il TAR Toscana ha depositato ieri la sentenza n. 1740/2026 sulla pianificazione delle aree portuali di Livorno. È una decisione che va oltre il caso concreto, perché affronta una questione sulla quale torno da anni, nelle aule universitarie e negli scritti: chi pianifica il porto?

La risposta della Prima Sezione è molto chiara. Dopo la riforma dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994, intervenuta nel 2021, la pianificazione delle aree portuali e retroportuali appartiene all’Autorità di sistema portuale, che vi provvede attraverso il piano regolatore portuale: un «piano territoriale di rilevanza statale» e l’«unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza».

Per questo, quando il Comune ha incluso quelle aree nel proprio piano operativo allo scopo di estendervi il vincolo paesaggistico della fascia costiera, non ha semplicemente esercitato male una propria competenza. Ha esercitato un potere che non gli spettava. Il TAR qualifica il vizio come difetto assoluto di attribuzione, con conseguente nullità.

Ma il passaggio, a mio avviso, più interessante è un altro.

La sentenza non trasforma affatto il porto in una zona franca rispetto alla tutela del paesaggio.

Chiarisce, al contrario, che per gli ambiti portuali la deroga prevista dall’art. 142, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio non opera automaticamente e che il Piano Regolatore Portuale dovrà essere conformato o adeguato al Piano Paesaggistico.

Il punto, dunque, non è attenuare la tutela, ma individuare la sede corretta nella quale comporla con le esigenze dell’operatività portuale. E quella sede è il PRP, attraverso il confronto fra Stato, Regione e Autorità di Sistema Portuale; non lo strumento urbanistico comunale.

Su questo terreno la sentenza incontra una scelta legislativa molto recente. L’art. 27 della legge 7 maggio 2026, n. 70, sulla valorizzazione della risorsa mare della quale ho già scritto su Il Nautilus – (art. 17.04.2026, DDL Risorsa Mare. Quando il legislatore ascolta la dottrina – il nautilus ) – ha incluso tra le aree «gravemente compromesse o degradate» di cui all’art. 143 del Codice anche quelle «interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all’interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali».



La norma guarda dunque alla realtà materiale dei luoghi: banchine, piazzali, gru, fasci di binari, infrastrutture. E affida al PRP la delimitazione dell’ambito portuale rilevante. È una impostazione coerente con quella che il TAR Toscana applica oggi sul piano del riparto delle competenze.

Il lavoro vero, però, comincia adesso: adeguare i piani regolatori portuali e individuare, nella co-pianificazione, le aree effettivamente infrastrutturate.

Un porto non si difende soltanto rivendicando le proprie competenze. Si difende esercitandole bene”.

Abele Carruezzo

Ugo Patroni Griffi