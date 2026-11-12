Il Segretario Generale sollecita misure concrete per garantire il rispetto delle normative marittime internazionali

Londra. Il Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), Mr. Arsenio Dominguez, ha chiesto un’azione più severa da parte degli Stati membri dell’IMO per far rispettare le normative sulla sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e nei dintorni.

Tra i continui attacchi contro navi commerciali nella zona, il Segretario Generale Domínguez dichiarò:

“Le normative tecniche e operative dell’IMO servono a proteggere i marinai, le navi e l’ambiente marino. Devono essere rispettate e applicate efficacemente.

Ci sono troppi casi di navi che transitano nello Stretto senza rispettare disposizioni fondamentali di trattati come la Convenzione Internazionale sulla Sicurezza della Vita in Mare (SOLAS, Safety Of Life At Sea)”.

Ha espresso preoccupazioni riguardo a segnalazioni di navi di qualità inferiore, imbarcazioni che coprono il loro numero IMO, transiti in corso di navi registrate fraudolentemente o sotto false bandiere, e altre pratiche pericolose.

“Invito tutti gli Stati di bandiera, gli Stati portuali e gli Stati costieri rilevanti a esercitare le proprie responsabilità ai sensi delle convenzioni IMO e ad adottare misure per affrontare le violazioni, all’interno delle rispettive giurisdizioni e in conformità con il Diritto internazionale.

Esorto vivamente armatori e operatori a astenersi da attività commerciali nello Stretto che espongano i navigatori a rischi inaccettabili.

È imperativo che i governi affrontino le cause profonde di questo conflitto, che ha anche aumentato il costo della vita per milioni di persone in tutto il mondo”, ha affermato.

A seguito delle recenti decisioni del Consiglio dell’IMO, il Segretario Generale Dominguez ha esortato gli Stati Membri a perseguire soluzioni politiche per ripristinare un quadro unico, sicuro e riconosciuto a livello internazionale per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz che preservi i diritti e le libertà di navigazione.

Abele Carruezzo, fonte IMO