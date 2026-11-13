MANOVRA DI BILANCIO: CONFETRA, “SEGNALI POSITIVI MA SERVONO CORRETTIVI URGENTI SU COMPETITIVITÀ, INFRASTRUTTURE E TASSE”

De Ruvo: “Un provvedimento che contiene misure condivisibili ma lascia aperte criticità rilevanti per il settore della logistica e dei trasporti.”

“Una legge di bilancio con chiaroscuri, che traccia la giusta direzione su alcuni punti chiave ma necessita di correttivi immediati per sostenere concretamente la competitività del sistema logistico italiano”. Questo il giudizio espresso da Carlo De Ruvo, Presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), al termine dell’incontro tra il Governo e le parti sociali.

“Accogliamo con favore alcuni interventi significativi – spiega De Ruvo – a partire dall’eliminazione della tassa di due euro sui pacchi provenienti da Paesi fuori dall’Unione Europea, misura per la quale ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo: un provvedimento atteso che evita una inutile contrazione degli introiti e penalizzazioni per il settore delle spedizioni. Positivi anche le risorse per fronteggiare il caro energia, il rafforzamento delle detrazioni tramite il credito d’imposta per la ZES Unica del Mezzogiorno e le agevolazioni per gli investimenti in Cloud Computing. Tuttavia, questo pacchetto di interventi non è sufficiente a garantire il pieno rilancio del comparto”.

Tra le richieste prioritarie della Confederazione figura la revisione immediata dei contributi obbligatori a carico delle imprese per il funzionamento delle Autorità Indipendenti, “un balzello – aggiunge De Ruvo – che penalizza fortemente le aziende italiane rispetto ai competitor europei. Per quanto riguarda l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), chiediamo l’estensione dell’esclusione dal contributo, già applicata all’autotrasporto, a tutta la filiera della logistica, delle spedizioni, del magazzinaggio e dei servizi ancillari, eliminando così duplicazioni e gli avanzi di gestione accumulati dall’Authority”.

Relativamente all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), per il settore postale e dei corrieri espressi Confetra sollecita invece di fissare la contribuzione all’1 per mille o di congelare a decorrere dal 2027 i previsti aumenti progressivi fino al 2 per mille, evitando ulteriori ed ingiustificati aggravi sui ricavi del comparto.

Sul fronte delle infrastrutture e della sostenibilità, per contrastare gli extracosti e i disagi causati dai numerosi cantieri PNRR dedicati all’ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, la Confederazione propone di incrementare di 30 milioni di euro all’anno per il 2027 e il 2028 le risorse destinate alle imprese ferroviarie merci, incentivando concretamente la mobilità sostenibile e il trasferimento del traffico su ferro.

Parallelamente, Confetra esprime forte preoccupazione per la realizzazione delle opere accessorie del Terzo Valico. Sebbene vengano infatti finanziati gli extracosti dell’opera principale, non viene previsto nulla riguardo alla tratta Tortona – Voghera – Pavia – Milano e agli ulteriori lavori fondamentali sul nodo di Genova.

Sul piano fiscale, per rilanciare i consumi ed evitare penalizzazioni sui redditi medi, la Confederazione propone di estendere la soglia dello scaglione IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, introducendo una maggiore gradualità prima del raggiungimento dell’aliquota massima del 43%.

“Infine – conclude De Ruvo – pur comprendendo che nell’attuale manovra non sia possibile intervenire per vincoli di bilancio, pensiamo sia importante una misura ritenuta fondamentale per aumentare la fiducia dei lavoratori dipendenti, i più tartassati d’Italia, e di conseguenza stimolare la domanda interna: la detassazione delle tredicesime rappresenta la leva strategica per restituire potere d’acquisto ai lavoratori. Se non sarà possibile inserirla in questo provvedimento, chiediamo con forza che diventi la misura bandiera della prossima legge di bilancio”.