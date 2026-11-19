Azione legale contro l’azienda e ex funzionari del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità Marittima di Panama (AMP) tra il 2014 e il 2023

Pamana City. L’Ufficio del Revisore dei Registri ha presentato una denuncia penale per possibili irregolarità nel contratto con Panama Ports coinvolgendo gli ex dirigenti dell’Autorità Marittima di Panama (AMP).

Si tratta di un ‘reclamo penale’ presentato presso il Procuratore Generale per la possibile commissione di reati contro l’Amministrazione Pubblica e per presunte irregolarità rilevate in un audit del contratto firmato tra lo Stato panamense e la Panama Ports Company, S.A. (PPC), controllata di CK Hutchison di Hong Kong.

La denuncia è stata presentata il 17 novembre dall’Ufficio di consulenza legale dell’Ufficio del Revisore del Controllo dei Registri, chiedendo alle autorità di indagare sui fatti individuati e determinare le responsabilità penali.

Le conclusioni sono contenute in un audit finanziario e di conformità relativo al Diritto Contrattuale n. 5 del 16 gennaio 1997 e alle relative aggiunte. La revisione ha coperto il periodo da gennaio 2014 a dicembre 2024.

Secondo l’Ufficio del Revisore, sono state individuate possibili irregolarità nei bilanci della società e nell’adempimento degli obblighi contrattuali; motivo per cui l’Ufficio del Controllore ha messo a disposizione della Procura Pubblica le relative informazioni e documentazione.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì 18 novembre, l’Ufficio del Controllore ha ricordato che è loro dovere riferire alle autorità competenti qualsiasi fatto che possa costituire reato.

“Spetterà al Procuratore Pubblico indagare sui fatti segnalati e determinare se vi siano responsabilità penali e chi ne possa essere responsabile”, conclude la dichiarazione.

Questa misura segna un’escalation di una controversia più ampia sul ruolo di PPC nella gestione dei porti di Balboa e Cristóbal, vicino al Canale di Panama, tra cui:- tentativo di revoca delle concessioni portuali da parte del governo panamense; – accuse reciproche su sequestro illecito di beni e documenti durante il passaggio di gestione.

In sintesi, la denuncia è un passo significativo nel conflitto tra lo Stato di Panama e CK Hutchison, con implicazioni sia giuridiche che diplomatiche, e si inserisce in un contesto di crescente tensione sul controllo dei porti strategici del Canale.

L’Autorità Marittima Panamense (AMP), in qualità di organo di governo del settore marittimo a Panama – in una sua dichiarazione – ha dato la piena disponibilità al Pubblico Ministero e alle autorità competenti per collaborare alle relative indagini.

L’AMP sostiene la piena fiducia nella Giustizia, mettendo a disposizione delle autorità competenti tutta la documentazione e le informazioni richieste, comprendendo che spetta al Procuratore determinare eventuali responsabilità che potrebbero esistere.

All’inizio di quest’anno, Panama ha deciso di smantellare le concessioni portuali dell’azienda, intensificando una battaglia legale e diplomatica che coinvolge PPC e CK Hutchison.

Anche il PPC ha accusato le autorità panamensi negli ultimi mesi che hanno confiscato illegalmente beni e documenti durante l’acquisizione delle strutture; accuse respinte dal Presidente José Raúl Mulino. (Art.20.08.2026, CK Hutchison continua la battaglia dei porti di Panama – il nautilus).



La controversia ha complicato la proposta di vendita della maggioranza da parte di CK Hutchison partecipazione nella sua attività portuale globale a un consorzio guidato da BlackRock e dalla MSC.

Abele Carruezzo

(CK Hutchison Ports; foto courtesy Panama Ports Company)