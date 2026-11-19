La sentenza n. 2252 del 17 novembre 2026, con cui la Terza Sezione del TAR Piemonte ha respinto il ricorso di Assiterminal e di diverse primarie imprese terminaliste, segna uno spartiacque storico per l’economia marittima e la portualità italiana. Il tribunale amministrativo ha confermato così la piena legittimità della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 242/2025, che ha aggiornato le regole del 2018 sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.

Nel merito, il provvedimento dell’ART stringe il legame tra gli investimenti promessi, il Programma degli Investimenti (PI) e i Piani Economico-Finanziari (PEF) redatti sui modelli standard dell’Autorità stessa, chiamata anche a esprimere un parere preventivo prima delle gare. Sul fronte dei canoni, accanto alla quota fissa, entra una parte variabile (fino al 50% della prima), che può ridursi fino al 75% del tetto massimo se l’operatore centra gli indicatori di performance (KPI) e gli standard di qualità del servizio. Rispetto alla bozza messa inizialmente in consultazione, la versione definitiva, nota come Opzione (R*), smussa alcuni paletti rigidi e alleggerisce il carico burocratico per le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e per le imprese, tenendo però ben saldi i controlli.

Il TAR Piemonte conferma così la legittimità del nuovo impianto regolatorio, respingendo punto per punto le obiezioni sollevate dai terminalisti. Andando indietro nel tempo si può senz’altro affermare che con l’avvento delle Autorità Portuali nel lontano 1994, il paradigma dei consorzi portuali venne superato, si passò allora da un regime monopolistico, in cui tali enti esercitavano congiuntamente poteri autoritativi e funzioni imprenditoriali, a un regime concorrenziale in cui le ADSP hanno dismesso ogni veste imprenditoriale per assumere la fisionomia di enti pubblici non economici di regolazione, pianificazione e controllo, chiamati a fungere da garanti imparziali della concorrenza e dell’accesso al mercato per gli operatori privati.

Cambiano gli enti ma anche la funzione dei porti. La sentenza in commento fa proprio il concetto che i porti stessi hanno cambiato pelle, da semplici spazi demaniali affidati in esclusiva sulla base delle regole nazionali, si sono trasformati in porte d’accesso al mercato europeo, snodi decisivi delle catene logistiche e infrastrutture chiave per l’integrazione economica e territoriale dell’Unione Europea.

È qui che si capisce il senso profondo della pronuncia: lo spazio portuale è scarso e chi detiene un’area in esclusiva gode di un vantaggio competitivo che, se non regolato, può trasformarsi in una barriera all’ingresso per gli altri operatori. Dire che il porto non è più solo demanio ma uno snodo di accesso al mercato non significa “forzare la mano”, bensì fotografare com’è cambiata l’economia portuale, dove convivono più livelli di regole e di tutele, senza che ciò rappresenti un’anomalia del sistema.

Il TAR chiarisce i confini: le AdSP gestiscono sul piano amministrativo concessioni, canoni e gare senza poter dettare regole generali di settore, che richiedono invece una visione nazionale a tutela della concorrenza.

L’ART, quale Autorità indipendente, opera così in forza della propria norma istitutiva del 2011, non subordinata al D.M. 202/2022 sulle concessioni, in raccordo con la legge 84/1994. In base all’articolo 8, comma 3, lettera n) della Legge n. 84/1994, nell’esercitare le competenze sulle concessioni dell’articolo 18 le AdSP devono rispettare le delibere dell’Autorità per i profili di competenza, chiamate a favorire l’apertura del mercato. Si giunge così a quella auspicata separazione tra l’attività amministrativa e la regolazione neutrale del contesto concessorio.

Il riordino avviato con la legge Madia e il decreto 169/2016 ha accorpato le vecchie Autorità Portuali nelle AdSP, ma il solo riassetto organizzativo non basta a garantire apertura al mercato, logistica e intermodalità. È qui che si innesta l’ART, forte del decreto 201/2011 e del raccordo con la legge 84/1994 che vincola le AdSP alle sue delibere sulle concessioni. Il TAR Piemonte salda questo quadro alle Linee guida sul D.M. 202/2022, l’Autorità non invade l’amministrazione attiva, ma presidia PEF (Piano Economico Finanziario), durata, canoni variabili, benchmark e controlli, fino alla proposta di revoca o decadenza. In breve, concorrenza e accesso equo sono il contrappeso necessario perché il porto sia un vero snodo di mercato.

A rafforzare questa lettura ci sono anche le risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) destinate a porti, logistica e intermodalità, con la stessa Commissione europea che ha valorizzato benchmark e indicatori definiti dall’ART nel percorso di attuazione delle riforme. Una cornice coerente con il diritto unionale, dalla rete TEN-T al regolamento Ue 2017/352 su accesso equo e trasparenza finanziaria, che non comprime illegittimamente la libertà d’impresa ex articolo 41 della Costituzione, ma la coordina con l’utilità sociale e la natura pubblica di una risorsa scarsa.

Sulle concessioni già in essere, il TAR Piemonte esclude qualsiasi retroattività indebita, la delibera scatta in caso di revisioni, aggiornamenti o modifiche del contratto e, a condizioni invariate, opera solo su controlli, trasparenza dei conti e raccolta dati, senza che un rapporto in corso sia bloccato per sempre al passato.

Infine sul piano processuale, il collegio dichiara inammissibili per carenza di legittimazione ad agire il ricorso di Assiterminal e l’intervento di Ancip, rilevando che dentro la categoria convivono interessi non omogenei tra chi mira a mantenere lo status quo e chi può beneficiare di un mercato più aperto e contendibile. Nel merito, respingendo tutte le censure sui modelli di PEF, sui canoni variabili, sulle richieste di informazioni e sul potere di proporre revoca o decadenza, che resta comunque in capo all’AdSP come atto gestionale, la sentenza conferma l’impianto della delibera n. 242/2025 e chiude il primo grado dando ragione all’ART.

Avv. Luca Scotto