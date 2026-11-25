Presentate alla Camera dei Deputati le proposte del sistema confederale per rafforzare la competitività del Sistema Italia

Rixi: la riforma dei porti è una scelta strategica per il futuro dell’Italia

Deidda: abbiamo ragionato con tutte le realtà, siamo a buon punto

Regia nazionale interamente pubblica, misurazione delle performance e coinvolgimento attivo degli operatori: sono questi i tre pilastri delle proposte di Confetra sulla riforma portuale, al centro del convegno “La riforma portuale: un’opportunità da cogliere”, organizzato oggi alla Camera dei Deputati.

Il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, ha indicato la rotta: “Per rafforzare la competitività del sistema portuale e logistico nazionale è fondamentale costruire un modello di governance equilibrato con una regia nazionale al 100% pubblica, promuovere una Carta dei servizi merci e garantire il coinvolgimento degli operatori”.

Sulla stessa linea il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che nel corso dell’incontro ha sottolineato: “la riforma dei porti è una scelta strategica per il futuro dell’Italia. Il mondo corre, i traffici cambiano, la competizione internazionale si gioca sulla capacità di movimentare merci, attrarre investimenti e garantire collegamenti efficienti. L’Italia ha una posizione geografica straordinaria, ma la geografia da sola non produce ricchezza: servono organizzazione, efficienza e capacità di decidere. Dobbiamo superare frammentazioni e sovrapposizioni che rallentano lo sviluppo, rendere il sistema portuale più competitivo e mettere ogni scalo nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale. La riforma serve a trasformare il vantaggio geografico dell’Italia in un vantaggio economico concreto. Perché i porti non sono un affare locale: sono una questione di interesse nazionale”.

Le proposte — sintetizzate dalle associazioni aderenti in un documento già presentato alle forze politiche e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) — puntano a superare il semplice riassetto organizzativo. “Una buona riforma deve migliorare la capacità del Paese di coordinarsi, decidere, investire, collegarsi e competere come Sistema Italia sui mercati globali, superando la frammentazione tra singoli porti e Autorità di Sistema Portuale – ha spiegato De Ruvo – il valore competitivo di uno scalo non si misura solo in banchina: i principali colli di bottiglia sono spesso a terra, nei collegamenti stradali e ferroviari e nelle interconnessioni di filiera. Il porto va concepito come una piattaforma integrata al servizio dell’intero sistema produttivo”.

Prioritaria, in quest’ottica, l’introduzione della Carta dei servizi portuali per monitorare le performance di tutti gli attori pubblici e privati attraverso indicatori misurabili — come dwell time, intermodalità ferroviaria e digitalizzazione — sul modello del trasporto aereo. L’urgenza emerge dai dati Logistics Performance Indicators (2.0) della Banca Mondiale: nel 2024, la permanenza media dei container in importazione in Italia (container import dwell time) ha toccato i 5,5 giorni,contro i 3,7 della Germania, i 3,9 dei Paesi Bassi e i 4,8 del Belgio.

Nel corso del dibattito sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni aderenti. Ad aprire i lavori è stato Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, che ha fatto il punto sull’iter parlamentare: “sulla riforma dei porti sono stati presentati oltre 600 emendamenti che sono serviti a ragionare con tutte le realtà coinvolte. Siamo a buon punto”. Sul fronte associativo, Alessandro Pitto, Presidente di Fedespedi, ha sottolineato come “efficienza dei processi ed efficacia delle procedure siano le chiavi per la competitività dei nostri scali: per questo proponiamo una Carta dei servizi con benchmark misurabili e investimenti su digitalizzazione e intermodalità”.

Per Paolo Guidi, Presidente di Assologistica, “serve una riforma per garantire la competitività del Paese:non possiamo guardare ai porti da soli, ma inseriti in un contesto internazionale sempre più complesso, dove l’Italia può fare la differenza senza perdere altro tempo”. Infine, Paolo Pessina, Presidente di Federagenti, ha richiamato alla concretezza: “Occorre definire in maniera precisa quali siano i porti strategici su cui concentrare gli investimenti e adottare una mentalità più internazionale, altrimenti rischiamo di restare scali di serie B”.

Sul fronte della governance, Confetra chiede di potenziare il ruolo delle associazioni nell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare: “Le imprese della logistica e dei trasporti non possono essere semplici utilizzatrici delle infrastrutture, ma devono contribuire alle scelte sui territori portuali”, ha rimarcato De Ruvo. Infine, la Confederazione ritiene imprescindibile che la nuova Porti d’Italia S.p.A. resti interamente pubblica, a tutela dell’interesse nazionale e della neutralità strategica.

Tra i relatori anche Maria Grazia Frijia, onorevole e relatrice del Ddl; Roberto Petri, Presidente Assoporti; Alessandro Ferrari, Direttore Generale Assiterminal; Francesco Beltrano, Segretario Generale Uniport; Luca Sisto, Direttore Generale Confitarma.