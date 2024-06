Stati Uniti lasceranno il molo di Gaza entro la fine giugno

Il molo degli aiuti di Gaza è stato afflitto da problemi e ora i rapporti sono pronti per rinunciare alla missione

Washington. Il tanto criticato molo di Gaza, diventato anche un focus politico delle opposizioni americane, si concluderà dopo non essere riuscito a raggiungere la sua missione.

Secondo un rapporto del New York Times di ieri, i funzionari militari annunciano alle Organizzazioni umanitarie che lo sforzo per mantenere il molo degli aiuti si fermerà probabilmente entro il mese.

L’Amministrazione Biden ha affrettato il progetto del molo a marzo come mezzo per aumentare il flusso di cibo e l’assistenza umanitaria a Gaza, dove gli Operatori umanitari hanno affermato che la situazione era disperata. I funzionari statunitensi all’inizio del mese hanno stimato che 230 milioni di dollari erano stati spesi per stabilire il molo, compresi più di 23 milioni di dollari per effettuare riparazioni dopo che il molo si è rotto con condizioni meteorologiche difficili alla fine di maggio.

I critici affermano che il piano è stato mal concepito fin dall’inizio in parte perché era in un’area esposta. Inoltre, è più efficiente trasportare aiuti nell’area, ma il molo doveva esercitare pressioni su Israele per consentire più aiuti per raggiungere Gaza. Frustrati, gli Stati Uniti si sono rivolti al molo dicendo che era uno sforzo a breve termine progettato solo per la relativa calma nel Mediterraneo tra aprile e settembre.

Il molo ha impiegato più tempo del previsto per assemblarsi e posizionarsi con esso finalmente aperto a metà maggio, ma una settimana dopo è stato danneggiato da quello che il Comando Militare degli Stati Uniti ha definito ‘tempo meteo in corso’. È stato riaperto a giugno, ma venerdì scorso, gli Stati Uniti hanno riferito che era di nuovo sospeso e trasferito al porto di Ashdod. Hanno detto che è stato fatto per proteggere gli equipaggi che lavorano sul molo e per prevenire ulteriori danni.

“La decisione di ricollocare temporaneamente il molo non è presa alla leggera, ma è necessaria per garantire che il molo temporaneo possa continuare a fornire aiuti in futuro”, ha detto CENTCOM. Hanno promesso di ‘riposizionarlo’ a Gaza quando le condimeteomarine lo permetteranno.

Anche le Organizzazioni di soccorso hanno affermato che il progetto è stato imperfetto a causa dei problemi che hanno riportato durante il trasferimento degli aiuti dal molo ai magazzini per poi distribuirli.

Un primo convoglio umanitario fu invaso e saccheggiato. I rapporti successivi hanno detto che le considerazioni sulla sicurezza stavano impedendo alle squadre di ricevere l’aiuto. Il personale degli Stati Uniti non è stato autorizzato a lasciare il molo, ma tre soldati sono stati feriti in un incidente non militare. Uno è stato segnalato in condizioni critiche e trasportato in aereo da Israele per il trattamento medico. I dettagli non sono stati rilasciati, ma si ritiene che sia stato un incidente con un carrello elevatore.

Gli Stati Uniti affermano che a partire dal 14 giugno, un totale di 7,7 milioni di libbre di aiuti erano stati lanciati dall’inizio dell’operazione il 17 maggio. Da quando il molo è stato riaperto il 7 giugno, avevano gestito circa 5,5 milioni di sterline e i comandanti avevano detto che erano fiduciosi che i volumi sarebbero aumentati. In confronto, il CENTCOM ha rilevato che gli Stati Uniti hanno donato 2,3 milioni di sterline di aiuti a Gaza.

Il molo degli aiuti divenne anche il punto focale della politica partigiana a Washington D.C. I Repubblicani hanno criticato apertamente lo sforzo chiedendo che fosse fermato immediatamente. Nuovi emendamenti sono stati aggiunti dagli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti del prossimo Defense Authorization Act ha vietato la spesa di ulteriori somme dal prossimo bilancio per costruire o mantenere un molo a Gaza.

Il rapporto di ieri sul New York Times non stabilisce una linea temporale per porre fine allo sforzo del molo, ma l’articolo ipotizza che l’Amministrazione Biden stia perdendo i dettagli in un ulteriore sforzo per fare pressione su Israele per consentire a più camion che trasportano aiuti per entrare a Gaza.

Abele Carruezzo

(I camion finora hanno spostato 7,7 milioni di sterline di aiuti utilizzando il molo temporaneo;foto CENTCOM)