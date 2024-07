Höegh LNG e Deutsche ReGas insieme per il primo terminal di importazione di idrogeno galleggiante al mondo

(Foto courtesy Höegh LNG)

La tedesca Deutsche ReGas e la norvegese Höegh LNG hanno siglato un accordo per sviluppare il primo terminal di importazione galleggiante al mondo per la conversione su scala industriale dell'ammoniaca verde in idrogeno verde

Oslo. La norvegese Höegh LNG ha firmato un accordo con l'operatore tedesco Deutsche ReGas con l'obiettivo di sviluppare un terminal di importazione di idrogeno nel porto industriale di Lubmin, sulla costa tedesca del Mar Baltico.

Il terminal, che dovrebbe essere operativo dai primi del 2026, sarà il primo terminal di importazione galleggiante al mondo per la conversione su scala industriale di ammoniaca verde a idrogeno verde tramite Deutsche ReGas, operatore degli unici due terminal LNG finanziati privatamente in Germania.

L'H2-Import-Terminal Lubmin è stato progettato per essere il primo cracker di ammoniaca verde galleggiante al mondo, producendo circa 30.000 tonnellate di idrogeno all'anno. L'idrogeno sarà immesso nella rete centrale dell'idrogeno attraverso l'attuale punto di alimentazione presso il terminal Deutsche ReGas nel porto di Lubmin.

La Commissione europea (CE) ha approvato, in base alle norme UE (UE) in materia di aiuti di Stato, un regime tedesco stimato di 3 miliardi di euro per sostenere la costruzione della rete centrale di idrogeno (HCN), che è destinata ad essere la spina dorsale dei gasdotti di trasporto a lunga distanza per l'idrogeno in Germania e parte della spina dorsale europea dell'idrogeno che collega diversi Stati membri; in questo modo la Commissione UE consente la creazione di infrastrutture di trasmissione dell'idrogeno necessarie per promuovere l'uso di idrogeno rinnovabile nell'industria e nei trasporti entro il 2030.

L'aiuto assumerà la forma di una garanzia statale che consentirà ai TSO (Trasmission System Operator) di ottenere più prestiti ‘favorevoli' per coprire le perdite iniziali nella fase di ramp-up dell'HCN (Hydrogen Core Network), ha detto la CE, aggiungendo che i prestiti saranno erogati dalla Banca Nazionale di promozione Kreditanstalt for Wiederaufbau (KfW) al proprio costo di rifinanziamento, al di sotto dei tassi di mercato.

I prestiti saranno rimborsati per un periodo che terminerà nel 2055, con rimborsi progressivamente a carico in linea con l'aumento previsto della domanda di idrogeno, ha inoltre rivelato che l'importo stimato dell'aiuto di 3 miliardi di euro corrisponde ai costi di finanziamento aggiuntivi che i TSO avrebbero dovuto sostenere in assenza della garanzia statale.

La Commissione ha osservato che la misura integra le misure adottate nell'ambito del quadro Important Project of Common European Interest (IPCEI), in particolare l'IPCEI Hy2Infra, approvato dalla CE nel febbraio 2024, in modo che questi si traducano in un investimento che si rafforza a vicenda nell'infrastruttura dell'idrogeno in Germania e nell'UE.

Höegh LNG ha sviluppato la tecnologia di cracker di ammoniaca verde integrata nella soluzione di usare una chiatta che fungerà da pilota industriale per la conversione e la decarbonizzazione delle unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante (FSRU) in Germania.

Per questo progetto, Deutsche ReGas fornirà l'infrastruttura del terminal on-shore, il coordinamento generale, compresa la autorizzazione, e la commercializzazione delle capacità di importazione al terminal.

Ingo Wagner, amministratore delegato di Deutsche ReGas, ha dichiarato: “Il nostro accordo con Höegh LNG avvia un nuovo significativo capitolo sia nella strategia di transizione energetica della Germania sia nello sviluppo della nostra azienda. Pertanto, il nostro H2-Import-Terminal Lubmin è un elemento chiave per la decarbonizzazione delle regioni industriali della Germania orientale e meridionale. La posizione di H2-Import-Terminal Lubmin rafforza il Meclemburgo-Pomerania occidentale come centrale elettrica per l'energia verde. Siamo entusiasti di questo prossimo passo nella nostra collaborazione con H öegh LNG”. Deutsche ReGas è l'operatore dei soli terminali LNG finanziati privatamente in Germania a Mukran e prima di quello di Lubmin.

Erik Nyheim, CEO di Höegh LNG, ha commentato: “Importare l'idrogeno dai produttori globali all'estero è la chiave per raggiungere la decarbonizzazione industriale. Adattando gli elementi infrastrutturali marini esistenti con la nostra innovativa soluzione di cracking, possiamo fornire l'accesso all'idrogeno competitivo nei prossimi anni. L'esperienza, la tecnologia e gli elementi infrastrutturali sono già esistenti e siamo entusiasti di collaborare con Deutsche ReGas per realizzare questo progetto e accelerare la transizione energetica in Germania”.

Abele Carruezzo