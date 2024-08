POLO LOGISTICA FS: TERALP FIRMA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI 6 GRU ELETTRICHE A PORTALE

Appalto affidato alla società austriaca Kuenz Gmbh

Destinate al nuovo Terminal Intermodale di Milano Smistamento

Roma – Un importante passo in avanti per la realizzazione del nuovo Terminal Intermodale di Milano Smistamento.

TerAlp, società del Polo Logistica del Gruppo FS partecipata di Mercitalia Logistics e da Hupac, e la società austriaca Kuenz hanno siglato oggi il contratto per la fornitura, montaggio e messa in servizio di 6 gru elettriche a portale presso il Terminal di Milano.

L'accordo è stato firmato da Leonardo Rainiero, AD di TerAlp, e David Moosbrugger, Managing Director di Kuenz Gmbh, alla presenza di Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics Bernhard Kunz Presidente TerAlp e Consigliere di Hupac, eGünter Bischof, Chief Executive Officer di Kuenz Gmbh e Matteo Tosi, AD di Kuenz Italia srl.

Il contratto ha un valore di circa 31 milioni di euro e rappresenta una delle più grandi commesse uniche per la fornitura di gru intermodali in Europa.

“I terminal rappresentano un asset importante per lo sviluppo della logistica in Italia e in Europa. La cerniera essenziale per favorire l'intermodalita e offrire soluzioni sempre più efficienti e sostenibili in un'ottica di integrazione del trasporto merci – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics. – Come Polo Logistica abbiamo investimenti per oltre 350 milioni dedicati allo sviluppo terminalistico e oggi abbiamo posto un ulteriore tassello concreto dell'implementazione del piano investimenti. Il terminal di Milano rappresenterà un hub strategico per potenziare le connessioni con la rete Ten-t europea, a supporto delle economie del territorio”.

Bernhard Kunz sottolinea: “Questo investimento nei terminal intermodali è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di trasferimento strada-ferrovia richiesti dalla politica svizzera”.

La società Kuenz aggiunge: “Siamo orgogliosi che TerAlp abbia scelto Kuenz come partner per Milano Smistamento. In qualità di leader del mercato europeo delle gru per container intermodali, utilizzeremo tutta la nostra esperienza per portare al nuovo terminal un prodotto superiore e rispettoso dell'ambiente”, ha dichiarato Günter Bischof. “Le gru saranno equipaggiate con la tecnologia più avanzata e garantiranno un'elevata produttività e affidabilità, oltre a bassi costi operativi e di manutenzione”, ha aggiunto David Moosbrugger.

Il terminal di Milano Smistamento a Segrate, in corso di realizzazione, sorgerà su un'area di circa 240.000 metri quadrati e sarà dotato di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia che consentiranno di adottare i più alti standard di sicurezza ed efficienza, indispensabile per lo sviluppo sostenibile del trasporto di merci tra l'Italia e l'Europa, in particolare con la Svizzera.

La realizzazione del terminal prevede un investimento di circa 115 milioni di euro ed è sovvenzionato dal Governo Svizzero e l'attivazione, per fasi, è prevista dal 2026. A pieno regime avrà una capacità massima di 22 coppie di treni/giorno e potrà movimentare circa 395.000 UTI/anno.

A realizzare i lavori è TerAlp, società che opera con la mission di dotare le aree economiche più produttive del paese di nuovi terminal tecnologicamente avanzati ed a bassissimo impatto ambientale, a partire da Milano e Brescia che consentiranno una gestione ottimale degli incrementi di traffico attraverso la Svizzera generati dall'apertura delle gallerie ferroviarie del San Gottardo e del Monte Ceneri.

Il progetto rientra nel piano di investimenti del Polo Logistica che prevede la realizzazione di nuovi Terminal Intermodali tecnologicamente avanzati in grado di soddisfare – nel modo più efficace, efficiente e a minor impatto sull'ambiente – la futura domanda di trasporto.