LE ENERGIE DEL CAMBIAMENTO: IL LOGISTICO DELL’ANNO 2024 CELEBRA L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ

Milano – Si è conclusa l’edizione 2024 dell’evento “Le Energie del Cambiamento”, ospitato presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana, a Milano.

L’iniziativa, organizzata da Assologistica, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esperti del settore, consolidandosi come un appuntamento di riferimento per il settore.

In concomitanza con la 20ª edizione del Premio Il Logistico dell’Anno, la giornata ha offerto un’occasione unica per riflettere sul ruolo strategico della logistica come motore di sviluppo economico e sociale.

Una giornata dedicata all’energia e al cambiamento

Attraverso le diverse declinazioni dell’energia – dall’innovazione alla sostenibilità, dalle istituzioni alla filiera – i relatori hanno esplorato le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il settore. Durante l’evento, il presidente di Assologistica Umberto Ruggerone, il segretario generale Jean François Daher e l’economista Marco Fortis hanno delineato le prospettive di crescita della logistica italiana, sottolineando l’importanza di una collaborazione sinergica tra politica, istituzioni e rappresentanze di categoria.

A seguire, Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha approfondito il valore della collaborazione tra politica e rappresentanza economica, concetto ribadito dall’Onorevole Carlo Fidanza nel suo intervento video da Bruxelles.

Il tema delle alleanze strategiche per migliorare l’efficienza dell’intera filiera logistica è stato affrontato nel confronto tra Leopoldo Destro, Vice Presidente Confindustria, Carlo Alberto Buttarelli, Presidente Federdistribuzione e Umberto Ruggerone, Presidente Assologistica.

Particolare attenzione, poi, è stata riservata al tema della formazione, con la presentazione della piattaforma innovativa sviluppata da Assologistica in collaborazione con Randstad, volta a potenziare le competenze professionali e ad accelerare la trasformazione digitale nel settore.

Premio Il Logistico dell’Anno: i protagonisti dell’innovazione

Il momento clou dell’evento è stata la consegna del Premio Il Logistico dell’Anno 2024, che ha riconosciuto le eccellenze in diverse categorie legate all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa.

Ecco l’elenco delle realtà premiate:

Categoria: Innovazione in Ambito Legale

Progetto: Ruolo dell’attività legale nell’elaborazione di una Corporate social Responsability aziendale

Azienda premiata: TORRENTE VIGNONE STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

Categoria: Innovazione in Ambito Sostenibilità ambientale, Tecnologie e Trasportistico

Azienda: ACCUDIRE

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Advanced Workforce Management System

Azienda premiata: ALS

Categoria: Innovazione in Ambito Trasportistico

Progetto: Nuovo terminal intermodale di Domegliara (Verona)

Azienda premiata: AMBROGIO INTERMODAL

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Progetto Smart Rent↑5.0

Azienda premiata: CAMI2

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Nuovo terminal con innovativa piattaforma digitale

Azienda premiata: CEPIM

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: RFID Visibility Channel

Azienda premiata: CHIAPPAROLI LOGISTICA

Categoria: Innovazione in Ambito Formazione

Progetto: Disseminazione delle buone pratiche di sostenibilità nella Logistica mediante i Green Logistics Workshop

Azienda premiata: COLUMBUS LOGISTICS E LIUC UNIVERSITÀ CATTANEO

Categoria: Innovazione in Ambito Formazione e Internazionalizzazione di impresa

Progetto: Export compliance audit – Gap analysis doganale

Azienda premiata: CROSS-BORDER

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Gestione digitale dei Buoni Pallet

Azienda premiata: DACHSER ITALY FOOD LOGISTICS

Categoria: Innovazione in Ambito ESG

Azienda premiata: DB CARGO FULL LOAD SOLUTIONS ITALIA

Categoria: Innovazione in ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Accelerare la digitalizzazione con gli Assisted Picking Robots

Azienda premiata: DHL SUPPLY CHAIN ITALY

Categoria: Innovazione in ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: DKV Box Italia Fleet

Azienda premiata: DKV MOBILITY

Categoria: Innovazione in ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Creazione della società More Value

Azienda premiata: DUE TORRI

Categoria: Innovazione in Corporate Social Responsibility

Progetto: Come creare processi aziendali virtuosi grazie alla certificazione etica SA 8000

Azienda premiata: ELPE

Categoria: Innovazione in sostenibilità ambientale

Progetto: Rifornimenti degli automezzi con biocarburante HVO

Azienda premiata: FERCAM

Categoria: Innovazione in Corporate Social Responsibility

Progetto: Noi.se per l’integrazione e l’inclusione di lavoratori non udenti

Azienda premiata: FIEGE E-COMMERCE LOGISTICS

Categoria: Innovazione in Ricerca & Sviluppo

Progetto: MODI

Azienda premiata: GRUBER LOGISTICS

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Sostenibilità

Progetto: Il buono pallet digitale per una logistica green

Azienda premiata: GRUPPO CASADEI PALLETS e CDL

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Gucci BeeLogic, un percorso olistico per il cambiamento

Azienda premiata: GUCCI LOGISTICA in collaborazione con INCAS SSI SCHÄFER e SWISSLOG

Categoria: Innovazione in Ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: 3D Sorting Robots

Azienda premiata: GXO

Categoria: Innovazione in Sostenibilità Ambientale

Progetto: All green fuels in one single payment tool

Azienda premiata: HUBZERONET

Categoria: Innovazione in Corporate Social Responsibility

Progetto: Adozione della metodologia Short Intervàl Mànagement

Azienda premiata: ID LOGISTICS ITALIA

Categoria: Innovazione in ambito Trasportistico

Progetto: Nuovo collegamento ferroviario intermodale tra Interporto della Toscana Centrale e Terminal Darsena Toscana

Azienda premiata: LOGISTICA UNO EUROPE, GRUPPO SANPELLEGRINO, INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE, LOGTAINER

Categoria: Innovazione in ambito Trasportistico, Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Processo di integrazione dei traffici marittimi con la ferrovia utilizzando depositi doganali e fiscali

Azienda premiata: LONATO e ACCES WORLD

Categoria: Innovazione in ambito Sostenibilità e Circular Logistics

Progetto: Progetti a favore dello sviluppo di sinergie logistiche

Azienda premiata: LPR

Categoria: Innovazione in ambito Formazione e Comunicazione

Progetto: Organizzazione del convegno “La Logistica di tutti i giorni”

Azienda premiata: MANHANDWORK

Categoria: Innovazione in sostenibilità ambientale

Progetto: Creazione di un deposito per gestione e stoccaggio di batterie agli ioni di litio

Azienda premiata: MULTILOG

Categoria: Innovazione in ambito ESG

Progetto: Creazione di un sistema di monitoraggio dei KPI relativi a misure ESG

Azienda premiata: MWM E STYMA

Categoria: Innovazione in sostenibilità ambientale

Progetto: La pasta di qualità viaggia su pallet Epal di classe A

Azienda premiata: NOLPAL e RUMMO

Categoria: Innovazione in Ambito Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica

Progetto: Polo Logistico di Altedo (Bologna)

Azienda premiata: P3 LOGISTIC PARKS

Categoria: Innovazione in Ambito Trasportistico e Sostenibilità Ambientale

Progetto: Trasporto integrato e sostenibile ferro-gomma-mare

Azienda premiata: POLO LOGISTICA FS-MERCITALIA RAIL, BARACLIT E GRUPPO GRENDI

Categoria: Innovazione in ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Utilizzo dell’AI nell’abbattere confini e diffondere cultura del lavoro e competenze

Azienda premiata: SAFIM

Categoria: Innovazione in ambito Tecnologico e Logistica 4.0

Progetto: Digitalizzazione del flusso di processo per la gestione delle interferenze di sicurezza

Azienda premiata: SAPIR

Categoria: Innovazione in ambito Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance

Progetto: Weerts Logistic Park Fidenza II

Azienda premiata: SFRE (Services For Real Estate)

Categoria: Impegno innovativo in ambito Sostenibilità e Tecnologia per la Logistica a temperatura controllata

Azienda premiata: SOLIS GREENLOG

Categoria: Innovazione in Ambito Corporate Social Responsibility, Trasportistico e Formativo

Progetto: Multimodalità, modello ambientalmente e socialmente sostenibile

Azienda premiata: TRANS ITALIA

Categoria: Innovazione in Sostenibilità Ambientale

Progetto: I 22 Key Sustàinable Factors per il Green Wàrehousìng

Azienda premiata: WCG-WORLD CAPITAL GROUP e LIUC UNIVERSITÀ CATTANEO

Categoria: Premio Speciale

Progetto: Formazione e territorio ITS ACADEMY FONDAZIONE “GIOVANNI CABOTO”

Azienda premiata: ITS ACADEMY FONDAZIONE “GIOVANNI CABOTO”

Categoria: Premio Speciale

Progetto: Filiera Logistica certificata

Azienda premiata: PINALLI

Categoria: Premio Personale

Progetto: Per l’importante ruolo svolto a vantaggio della crescita della Logistica sia portuale che interportuale

Azienda premiata: GRAZIANO CASSARO

Categoria: Premio Personale

Progetto: Per il significativo impegno internazionale a favore della Logistica e dell’Intermodalità

Azienda premiata: ALBERTO MILOTTI

Categoria: Premio Personale

Progetto: Per il significativo impegno in favore della Logistica e del Trasporto combinato

Azienda premiata: LEONARDO PADRIN

Categoria: Premio Personale

Progetto: Per l’importante e utile contributo nel diffondere cultura in materia doganale

Azienda premiata: Avv. ETTORE SBANDI e IL TEAM CHE HA COLLABORATO ALLA STESURA DELLA “GUIDA PRATICA ALLA RIFORMA DOGANALE”

Categoria: Premio Personale

Progetto: Per la realizzazione del libro “Trasporto merci: l’uomo al centro del trasporto sostenibile”

Azienda premiata: GIORGIA e PAOLO VOLTA

Le Energie del Cambiamento si conferma, ancora una volta, un appuntamento fondamentale per il dialogo, l’innovazione e la costruzione di un futuro sostenibile per la logistica italiana.