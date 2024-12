L’Autorità Portuale di Singapore cerca proposte per aiutare a scalare il bunkeraggio di GNL

(Foto courtesy by Autorità Marittima e Portuale di Singapore)

Singapore. L’Autorità Marittima e Portuale di Singapore (MPA) ha lanciato – con un proprio comunicato – una manifestazione di interesse (EOI, Expression Of Interest) per raccogliere proposte per aumentare il gas naturale liquefatto (Gnl) per il bunkeraggio o il rifornimento delle navi.

L’EOI cerca soluzioni per la ricarica di GNL via mare per integrare le capacità esistenti di stoccaggio e moli di bunkeraggio di GNL a terra, nonché la fornitura di e-metano o biometano come combustibile marino a Singapore, il più grande hub di bunkeraggio del mondo.

Le proposte saranno raccolte su tre aree, tra cui l’aumento delle operazioni di ricarico in mare, la fornitura di alternative al GNL come il biometano liquefatto e lo sviluppo di concetti di piattaforme galleggianti per migliorare la sicurezza e l’efficienza del bunkeraggio.

Le proposte dovrebbero includere misure per affrontare il problema dello slittamento del metano in base al principio well-to-wake, che abbraccia l’intero processo di produzione, consegna e utilizzo del carburante a bordo delle navi.

I partecipanti non devono essere già licenziatari di bunkeraggio di GNL, ha affermato MPA, aggiungendo che le società selezionate saranno tenute a condurre prove a Singapore per convalidare la fattibilità operativa e la sicurezza della soluzione proposta.

Le intuizioni dell’EOI e delle prove contribuiranno alla revisione da parte dell’MPA del quadro di licenza del GNL, ha aggiunto.

Si prevede che la domanda di GNL come combustibile marittimo aumenterà in questo decennio, man mano che più navi a doppia alimentazione si uniranno alla flotta globale, hanno sottolineato i dirigenti del settore.

I volumi di bunkeraggio di GNL consegnati a Singapore sono stati pari a oltre 385.000 tonnellate tra gennaio e ottobre 2024, già più che triplicati rispetto al volume totale del 2023, sulla base dei dati MPA.

Abele Carruezzo