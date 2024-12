Il risultato del lavoro di Assologistica

Dalla lettura del maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2025 si apprezza che il Governo intende chiedere alle autorità dell’Unione Europea l’autorizzazione all’applicazione del Reverse Charge ai fini IVA nel settore della logistica.

Nelle more dell’autorizzazione viene introdotta – con effetto immediato – una misura volta a permettere che nel settore della logistica l’IVA venga versata dal committente in nome e per conto del prestatore.

Entrambe le misure hanno lo scopo di superare le problematiche sorte nel settore della logistica nell’ultimo biennio. Dopo mesi di dialogo con il Viceministro Leo, i massimi dirigenti del MEF e i tecnici della Commissione Europea, prendiamo atto con grande soddisfazione di questo passo importante che darà maggiore certezza ai rapporti tra imprese e assicurerà il gettito fiscale.

Ci auguriamo che l’emendamento venga approvato da entrambi rami del Parlamento senza modifiche entro la fine dell’anno. Come Assologistica ringraziamo il Dott. Andrea Parolini per il contributo tecnico fornito in questo percorso.

Il lavoro svolto infatti con la nostra commissione che abbiamo costituito sul tema delle regole ci ha portato a strutturare questa proposta che è stata giudicata positivamente sia a Bruxelles che poi a Roma. Un tassello di quell’ampio progetto di regole e innovazioni concrete che come associazione abbiamo promosso in condivisione con i nostri associati per rendere la filiera logistica sostenibile nei fatti.