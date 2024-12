Gli Stati Uniti consegnano il primo carico di GNL all’Ucraina

(Foto courtesy by D.TEK)

L’Ucraina ha ricevuto per la prima volta un carico di GNL statunitense

Kyiv/Zug. Lo afferma il Capo di gabinetto del Presidente ucraino, Andriy Yermak. “Questa è più di una semplice spedizione: è un passo strategico. Nonostante i tentativi della Russia di distruggere il nostro sistema energetico durante la guerra, abbiamo ottenuto l’ennesima vittoria sul fronte energetico”, ha scritto Yermak su X.

L’Ucraina, che tradizionalmente dipendeva parzialmente dal gas russo, non acquista gas direttamente da Mosca dal 2015 dopo aver invaso e annesso la Crimea e aver sostenuto i militanti separatisti nell’Ucraina orientale.

Kiev ha invece acquistato gas dai commercianti occidentali. La spedizione si è conclusa in Grecia ricevuta da DTEK, la più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, come primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti.

Il carico è arrivato al Terminal GNL greco Revithoussa venerdi mattina dalla Louisiana a bordo della Gaslog Savannah con la DTEK che ha acquistato l’intera spedizione di 100 milioni di metri cubi, pari a 1TWh di energia. Si aspettano carichi simili in futuro dagli Stati Uniti che sta cercando di espandere le sue attività di GNL nel nord Europa e nei Paesi Baltici.

Il GNL sarà ora rigassificato e scambiato attraverso le reti del gas dell’Unione Europea e dell’Ucraina.

L’amministratore delegato di DTEK, Maxim Timchenko, ha dichiarato: “L’arrivo di questo carico di GNL è un chiaro segnale della determinazione di DTEK a fare la sua parte nel rafforzamento della sicurezza energetica dell’Ucraina e dell’Europa. Carichi come questo non solo forniscono alla regione una fonte di energia flessibile e sicura, ma stanno ulteriormente erodendo l’influenza della Russia sul nostro sistema energetico. Siamo molto grati agli Stati Uniti per il contributo strategico che stanno dando alla sicurezza energetica dell’Europa con tali spedizioni”.

Le società del Gruppo DTEK sono impegnate nell’estrazione di carbone e gas naturale, nella produzione di elettricità in centrali eoliche, solari e termiche, nel commercio di risorse energetiche nei mercati ucraini e internazionali, nella distribuzione e fornitura di elettricità ai consumatori, nella fornitura di servizi efficienti dal punto di vista energetico ai clienti e nello sviluppo di una rete di stazioni di ricarica ad alta velocità. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, DTEK Group ha ripristinato la fornitura di energia elettrica a più di 14 milioni di consumatori nelle regioni colpite dalle ostilità.

Guardando al futuro, si prevede che la capacità di esportazione di GNL del Nord America sarà più che raddoppiata entro il 2028, passando da 11,4 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2023 a 24,4 Bcf/g, trainata dai nuovi terminal di esportazione negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

L’Europa ha fatto sempre più affidamento sulle importazioni di GNL degli Stati Uniti per sostituire il gas russo, importato via gasdotto, dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

E’ notizia dell’altro giorno che una nave che trasporta un carico autorizzato di gas naturale liquefatto russo stia scaricando il carburante in un deposito nell’Estremo Oriente della nazione, non essendo riuscita a trovare un acquirente disposto ad aggirare le restrizioni statunitensi nonostante un viaggio di quattro mesi attraverso il mondo. La petroliera Pioneer, che trasportava un carico dall’impianto russo Arctic LNG 2, ha attraccato giovedì scorso accanto all’unità di stoccaggio galleggiante Koryak in Kamchatka, secondo i dati di tracciamento delle navi compilati da Bloomberg. È probabile che il gas rimanga lì fino a quando non si trova un cliente.

Fra le tante vicissitudini sofferte dall’Ucraina in questo periodo, il presidente Volodymyr Zelenskiy trova il tempo per esportare il primo lotto di aiuti alimentari alla Siria.

Zelenskiy ha detto che 500 tonnellate di farina di grano sono già in viaggio verso la Siria nell’ambito dell’iniziativa umanitaria ucraina “Grano dall’Ucraina” in collaborazione con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.

“La farina di frumento dovrebbe essere distribuita a 33.250 famiglie, o 167.000 persone, nelle prossime settimane”, ha detto Zelenskiy su X, aggiungendo: “Ogni confezione pesa 15 chilogrammi e può sfamare una famiglia di cinque persone per un mese”.

Dopo la cacciata di Bashar al-Assad, stretto alleato della Russia, l’Ucraina ha dichiarato di voler ristabilire le relazioni con la Siria.

Kiev esporta tradizionalmente grano e mais nei paesi del Medio Oriente, ma non in Siria.

Durante l’era di Assad, la Siria importava cibo dalla Russia. Ma le forniture di grano russo alla Siria sono state sospese a causa dell’incertezza, affermano fonti russe e siriane all’inizio di questo mese.

Le esportazioni ucraine sono state interrotte dall’invasione russa del febbraio 2022, che ha ridotto drasticamente le spedizioni attraverso il Mar Nero. Da allora l’Ucraina ha rotto un blocco marittimo de facto e ha rilanciato le esportazioni dal suo porto meridionale di Odessa.

Abele Carruezzo