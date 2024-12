Positiva la prova della nuova via d’acqua del Canale di Suez

(Foto courtesy Autorità Canale di Suez, SCA)

La prova è avvenuta immediatamente dopo l’emissione delle nuove carte nautiche in coordinamento con il Dipartimento Idrografico della Marina egiziana (ENHD) delle Forze Armate

Il Cairo. L’Ammiraglio Ossama Rabiee, presidente e amministratore delegato dell’Autorità del Canale di Suez (SCA) ha annunciato il successo dell’operazione di prova del progetto di duplicazione del Canale di Suez nei Piccoli Laghi Amari – parte del progetto di sviluppo del settore meridionale del Canale – mediante il transito di due navi attraverso la nuova via d’acqua dopo aver completato i lavori di dragaggio del progetto – dal km 122 (canal marker) al segnale orizzontale del km 132 – .

Ha dichiarato che il traffico attraverso il Canale ha visto il transito delle navi portarinfuse Fu Xing Hai e Suvari Bey attraverso la nuova via d’acqua nell’area duplicata nei Piccoli Laghi Amari nel loro viaggio tra le navi del convoglio diretto a sud. Ciò avviene in parallelo con il transito di 4 navi dalla corsia est, la via d’acqua originale, e sono la nave portacontainer Mathilde Schulte, la nave multiuso Cosco Shipping Teng, e le navi portarinfuse Yangtze Alpha e Rui Fu Cheng.

Sono state adottate numerose misure per garantire il successo dell’operazione di prova; dall’installazione delle boe e degli ausili necessari alla navigazione nel nuovo corso d’acqua, oltre all’assegnazione di due rimorchiatori di scorta per la sicurezza della navigazione e di un gruppo dei piloti SCA più capaci per guidare le navi nel nuovo corso d’acqua del progetto di duplicazione.

Il transito delle navi è stato verificato dall’ispezione del sito del progetto e alla conduzione di una manovra di prova del transito sicuro presso la Maritime Training and Simulation Academy.

Il progetto di duplicazione del Canale nell’area dei Piccoli Laghi Amari, aumenta la lunghezza della duplicazione di 10 km da aggiungere al Nuovo Canale di Suez che è diventato 82 km invece di 72 km. Il Canale è lungo in totale 193 km. Ciò aumenterà la capacità ricettiva del Canale di 6-8 navi aggiuntive al giorno e migliorerà la sua capacità di gestire potenziali emergenze.

L’Ammiraglio Rabiee ha inoltre emanato direttive sul coordinamento congiunto tra il Dipartimento di Transito della SCA e il Dipartimento Idrografico della Marina Egiziana (ENHD) al fine di emettere le nuove carte nautiche del Canale che incorporeranno la nuova parte duplicata di 10 km di lunghezza; a partire dal km. 122 (canal marking) al segnale orizzonatale del canale al km. 132, nella zona dei Piccoli Laghi Amari. L’effettivo funzionamento del settore duplicato inizierà immediatamente dopo l’emissione dei nuovi grafici e o dovuti segnali.

Nell’ambito del piano di ampliamento degli attraversamenti del Canale di Suez – l’altro giorno – ottemperando alle direttive presidenziali di S.E. Abdel Fattah Al-Sissi, Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, per aumentare gli attraversamenti e la catena di ponti galleggianti nella regione del Canale, l’Ammiraglio Ossama Rabiee, insieme al Governatore di Ismailia, il Capo di Stato Maggiore dell’Autorità del Genio delle Forze Armate e il Capo del Dipartimento del Genio Militare, ha dato via all’inaugurazione del ponte Soldato Martire/ Islam Mohamed El-Sayed al km 65,500 (segnaletica del Canale) e del ponte del Colonnello Martire/ Islam Abou El-Makarem al km 70,300 (segnaletica del Canale).

La sezione metallica di ogni ponte è lunga 255 metri, larga 15 metri e ha una capacità di 100 tonnellate. Ogni ponte è composto da 3 pontili galleggianti; 85 m. di lunghezza ciascuno. È stato progettato in conformità con lo standard globale – accredidato dalla Società di classificazione navale francese (Bureau Vertas) per i progetti ingegneristici – per garantire la sicurezza della navigazione, poiché i controlli dei ponti per l’apertura e la chiusura all’incrocio delle auto sono automatizzati da tre macchine e tre eliche semoventi in non più di 5 minuti.

Da parte sua, l’Ammiraglio Rabiee ha sottolineato che l’aumento del numero di attraversamenti tra le rive del Canale è una necessità vitale con molte dimensioni strategiche, di sviluppo e di sicurezza.

Le entrate derivanti dalla via dìacqua, porta d’accesso alla rotta più breve tra l’Europa e l’Asia, sono tuttavia diminuite da quando i militanti Houthi dello Yemen hanno iniziato ad attaccare le navi nel Mar Rosso nel novembre 2023 in solidarietà con i militanti palestinesi a Gaza.

Il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato,durante la cerimonia, che, a causa di “sfide regionali”, il Paese ha perso circa sette miliardi di dollari di entrate del Canale di Suez nel 2024, segnando un calo di oltre il 60% rispetto al 2023.

Abele Carruezzo

(I due ponti galleggianti nel settore centrale del Canale; foto courtesy SCA)