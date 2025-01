POLO LOGISTICA FS: PARTONO I COLLEGAMENTI PER TRASPORTARE SU FERRO LE NUOVE METRO DI MILANO

-Mercitalia Rail ha iniziato il trasferimento, da Reggio Calabria al capoluogo lombardo, del primo dei 46 convogli prodotti da Hitachi Rail

-I treni saranno utilizzati da ATM per la linea M1 di Milano

Reggio Calabria – Mercitalia Rail, società del Polo Logistica del Gruppo FS, ha avviato i collegamenti per il trasporto su ferro dei nuovi treni destinati alla Metro di Milano.

I convogli sono prodotti da Hitachi Rail nello stabilimento di Reggio Calabria e verranno utilizzati da ATM per la linea M1 di Milano.

Nel corso dei prossimi anni sono previsti 46 viaggi dal capoluogo calabrese a quello lombardo per trasferire altrettanti treni. Ogni convoglio trasportato è composto da 6 casse e due carri scudo, ha una lunghezza di circa 106 metri e un peso di oltre 180 tonnellate. I treni, una volta arrivati a Milano Smistamento via ferro, vengono poi trasferiti nei depositi di Precotto e Rogoredo con trasporto stradale eccezionale.

I servizi fanno parte di una gara aggiudicata da Hitachi Rail a Mercitalia Rail nei mesi scorsi che consolida la sua leadership nel settore dei trasporti ferroviari eccezionali e speciali.

