Intermodalità e logistica integrata, riaperto il bando ”Green Ports”

Le candidature dovranno essere formalizzate “entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (9-gennaio-2025)

Roma. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi previsti dall’Investimento 1.1 Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, incluso nella Componente 2 Intermodalità e logistica integrata della Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile del PNRR, si dispone la riapertura dei termini dell’Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e si definiscono le modalità per la presentazione di proposte progettuali da parte delle Autorità di Sistema Portuali.

Le Autorità di Sistema Portuale italiane non sono riuscite a spendere tutti i 225 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per decarbonizzare le attività dei porti. La scadenza del PNRR si avvicina e di qui la decisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di riaprire i termini del bando avviato ad agosto 2021 e assegnare le risorse ancora non attribuite.

Il Ministero ha precisato che, a valle della procedura di selezione dei progetti avviata con il citato avviso del 25 agosto 2021, sono stati assegnati alle Authority 170.263.928,51 euro. Considerando le rinunce da parte di certe AdSP al momento sono disponibili ancora risorse finanziarie per 65.052.071,49 euro.

Per assegnare questi fondi rimasti a disposizione, e raggiungere i target PNRR che stabilivano il “completamento di almeno 75 progetti per le AdSP”, il Ministero ha stabilito di riaprire i termini del bando così da “ricevere nuove candidature progettuali da parte della AdSP per valutarne la finanziabilità nell’ambito del programma Green Port”.

Il Decreto del MASE precisa che le candidature dovranno essere formalizzate “entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella sezione ‘Bandi e Avvisi’ del sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (9 gennaio 2025)”.

Il progetto “Green ports” finanzia interventi per l’efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 e di altre emissioni inquinanti nei porti per promuovere la sostenibilità ambientale delle attività portuali, anche a beneficio delle aree urbane circostanti.

Il progetto si basa sui Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP) che le Autorità di Sistema Portuale hanno redatto, secondo le linee guida messe a punto dal MASE di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), allo scopo di migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto “Green ports” è riservato alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Centro-Nord che non sono state interessate dal Programma di azione e coesione “Infrastrutture e Reti”, che ha finanziato progetti analoghi nelle restanti AdSP del Mezzogiorno.

Le agevolazioni saranno prioritariamente concesse a ciascuna AdSP considerando gli importi attribuiti secondo il “principio di ripartizione” di cui all’allegato 3a dell’Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e considerando i relativi residui disponibili secondo la tabella di seguito riportata:

Come stabilito nel bando 2021 (i cui termini ancora restano validi), i progetti candidabili sono suddivisi in diverse tipologie, alcune delle quali fanno preciso riferimento all’idrogeno.

