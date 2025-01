Progetto UNO: giganteschi moduli di impianto arrivano ad Anversa a bordo della nave COSCO

(Foto courtesy by INEOS)

La nave heavy lift di COSCO Shipping Zhi Yuan Kou è arrivata al sito Project ONE di Anversa con un carico di primi forni, rappresentando un passo importante per il porto di Anversa-Bruges e per il settore chimico europeo

Anversa-Bruges. La nave semisommergibile lunga 195,2 metri è arrivata ad Anversa dopo un lungo viaggio oltreoceano dalla Thailandia.

Il gruppo multinazionale britannico INEOS, uno dei maggiori produttori chimici al mondo, ha ricevuto il modulo contenente i primi due forni destinati al nuovo cracker di etano di Project ONE sulla banchina del cantiere di Lillo, Anversa.

Nello specifico, i forni costituiscono il cuore dell’ethane cracker in costruzione: nella sezione del forno, l’etano viene convertito in etilene portando l’etano ad alta temperatura in presenza di vapore.

Con un peso di ben 6.000 tonnellate, una larghezza di oltre 32 metri e un’altezza di 60 metri, si dice che questo sia “uno dei più grandi e spettacolari trasporti di navi industriali di sempre” nel porto di Anversa-Bruges. Anche il valore monetario del modulo con 2 forni è considerevole: ammonta a ben 150 milioni di euro.

“L’arrivo dei primi forni per Project ONE segna una pietra miliare cruciale per il porto di Anversa-Bruges e per il settore chimico europeo. Questo progetto non solo rafforza il ruolo di Anversa come hub strategico, ma contribuisce anche ad ancorare un’industria lungimirante e sostenibile in Europa. Questo investimento è necessario per l’economia europea e siamo quindi orgogliosi di vedere questi progressi nel porto e attendiamo con impazienza l’ulteriore realizzazione di questo investimento pionieristico”, ha commentato Jacques Vandermeiren, CEO del porto di Anversa Bruges.

La consegna dei restanti quattro forni è prevista per il primo trimestre di quest’anno.

“L’arrivo dei primi forni nel sito di Anversa dopo un lungo viaggio all’estero è un momento spettacolare per tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione del nostro progetto. Non si può ignorare: Project One non è più un progetto virtuale sulla carta, ma sta prendendo sempre più piede nel porto. È estremamente motivante vedere una pianta crescere dopo tutti questi anni di preparazione. Nel 2024 è stato fatto molto lavoro, ma entro il 2025 il baricentro dell’attività di costruzione sarà completamente ad Anversa”, ha sottolineato John McNally, CEO di INEOS Project ONE.

Trasporto per mare. Il trasporto speciale oltreoceano dei forni, che sono stati prodotti in Thailandia, è considerato uno dei momenti più critici durante la vita dei forni, che dura circa 50 anni.

A causa della precaria situazione nel Mar Rosso, il trasporto ha dovuto fare una deviazione attraverso il Capo di Buona Speranza, con una navigazione totale di 55 giorni su una distanza di 12.500 miglia nautiche.

Per mantenere stabile il carico durante il trasporto oltremare, è stato rinforzato con una struttura in acciaio e letteralmente saldato alla nave. La nave rimarrà un altro paio di giorni presso la parete della banchina per il rilascio e lo scarico del modulo con forni e rastrelliere.

L’attività 24 ore su 24 sarà svolta dall’appaltatore fiammingo Sarens, che si occupa anche del trasporto e del sollevamento del Trasportatore Modulare Semovente (SPMF) per portare i componenti nella posizione corretta per l’installazione in loco; un’impresa enorme a causa delle enormi dimensioni delle unità dell’impianto.

Il concetto modulare. Project ONE sta generando molta attività anche al di fuori di Anversa. Ben 10.000 lavoratori in tutto il mondo sono stati mobilitati per la costruzione del nuovo stabilimento.

Un gran numero di questi erano al lavoro nei cantieri dei moduli in Thailandia, Abu Dhabi e nelle Filippine, una fase che ora si sta gradualmente completando. Un totale di 10 milioni di ore-uomo sono state eseguite presso il cantiere thailandese.

I moduli come i forni richiedono competenze specializzate sia per la loro produzione che per il loro assemblaggio. Esiste solo un numero limitato di cantieri in tutto il mondo che sono adeguatamente attrezzati e accessibili alle navi oceaniche per questo scopo.

Inoltre, nel cantiere di Anversa c’è troppo poco spazio sia per lo stoccaggio dei materiali che per la costruzione di questi moduli su larga scala, mentre le opere civili e sotterranee sono in pieno svolgimento.

Per questo metodo di costruzione modulare, INEOS si affida alla vasta esperienza del suo partner tecnologico Technip Energies.

Forni a basse emissioni di carbonio. I forni di cracking INEOS sono dotati di bruciatori a bassissimo NOx e preriscaldatori dell’aria comburente che garantiscono la massima riduzione delle emissioni di NOx e la massima efficienza energetica. A causa della combinazione unica di caratteristiche, i forni selezionati per Project ONE hanno l’impronta di carbonio ‘più bassa’ rispetto a tutte le altre alternative simili, secondo INEOS.

Sono adatti per l’utilizzo di combustibili ad alto contenuto di idrogeno. Dal primo giorno in cui il cracker dell’etano sarà operativo, INEOS sarà già in grado di soddisfare il 60% della sua domanda di calore con idrogeno a basse emissioni di carbonio anziché con gas naturale.

La tecnologia avanzata, unita al ridotto utilizzo di gas naturale, significa che il cracker Project One avrà 1/2 dell’impronta di carbonio per tonnellata di prodotto rispetto al secondo miglior cracker in Europa. E la tecnologia è già pronta a passare al 100% di idrogeno non appena saranno disponibili volumi sufficienti di idrogeno rispettoso del clima a prezzi accessibili.

Il progetto. Project ONE è un investimento di INEOS nel settore chimico di Anversa per la costruzione di un cracker di etano. L’investimento ammonta a oltre quattro miliardi di euro, il che lo rende il più grande investimento nella chimica europea in oltre 20 anni.

Il cracker dell’etano fornirà il calore necessario per convertire l’etano in etilene, uno degli elementi costitutivi più importanti dell’industria chimica.

L’etilene è una materia prima fondamentale utilizzata in numerose applicazioni, come le soluzioni energetiche sostenibili. Viene utilizzato anche in parti leggere per automobili e turbine eoliche, materiali isolanti per l’industria edile o tubi per il trasporto di acqua potabile.

L’inizio dell’attività è previsto per la fine del 2026. La posa della prima pietra è avvenuta il 15 dicembre 2022.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy by INEOS)